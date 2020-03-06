Быть или не быть: в Роттердаме размышляют, что делать с Евровидением-2020 из-за коронавируса

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение "рассматривают различные сценарии" проведения мероприятия из-за стремительного распространения смертельного коронавируса. В мире уже отменили множество мероприятий, поэтому такое масштабное событие как Евровидение тоже может претерпеть изменения.

Конкурс Евровидение-2020 в Роттердаме, Нидерланды, должен состояться уже через 2 месяца – в мае 2020 года. Обычно там собираются десятки тысяч людей, поэтому из-за массового скопления людей существует угроза еще большего распространения коронавируса. Кроме того, под угрозой заражения стоят сами организаторы конкурса и их рабочие, представители стран и их делегации.

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В издании Metro передают, что организаторы события уже разрабатывают различные сценарии событий, при которых может состояться конкурс.

"Европейский вещательный союз конечно, внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры предосторожности для охраны здоровья и безопасности, как это требует сейчас ВОЗ и представители власти", – заявил представитель ЕВС.

Мы будем продолжать следить за событиями в Европе и рассматриваем различные возможные сценарии вместе с национальными вещателями – Eurovision Song Contest 2020 NPO (голландская организация общественного вещания, – LifeStyle 24), NOS (нидерландская телерадиокомпания, – LifeStyle 24) и AVROTROS (голландский радио– и телевизионный вещатель, – LifeStyle 24),

– добавили в Европейском вещательном союзе.

И хотя пока не разглашается ни один из сценариев, но в многочисленных СМИ предполагают, что, вероятно, конкурс все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире, или же каждый из представителей вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.

В Нидерландах уже обеспокоены ситуацией, которая происходит в связи с распространением коронавируса, поскольку музыкальный конкурс потеряет значительный прирост туристов в стране. Известно, что тысячи фанатов Евровидения уже забронировали билеты для перелетов или проезда и проживания в городе.

Известно, что под угрозой непроведения остались главные события года в спорте – Евро-2020 и Олимпиада в Токио. Сейчас уже перенесли апрельскую Формулу-1, Кубок шести наций (Six Nations Championship) и ряд других спортивных событий. Что до модных и концертных мероприятий, то представители элитных брендов уже отменили свои показы в городах Европы, Японии и США. Кинематограф тоже несет немалые убытки из-за переноса или отмены премьер, или из-за незаполненные кинозалы.

Что известно о коронавирусе по состоянию на 6 марта?

По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус Covid-19, умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 698 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 55 444 человека. В Италии зафиксировали 3858 случаев заражения коронавируса и 148 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.

Коронавирус зарегистрировали в Украине (1 человек), Беларуси, Польши, Австрии, Румынии, Чехии. В Иране подтвердили 3513 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили про 107 смертей. После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек. В Нидерландах, где должен состояться конкурс Евровидение-2020, пока зафиксировано 82 случая заболевания коронавирусом, смертельных случаев нет.



Что известно о коронавирусе Covid-19 / Инфографика: 24 Канал