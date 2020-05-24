Бывшая жена Владимира Остапчука пройдет психологическую экспертизу: детали

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук вчера, 23 мая, представил общественности свою новую избранницу, а также рассказал, что подал запрос на психологическую экспертизу бывшей жены Елены Войченко.

Владимир Остапчук и Елена Войченко сейчас официально разведены. Однако шоумен подал запрос в опекунскую службу на психологическую экспертизу бывшей жены и матери своих детей. Об этом он рассказал Екатерине Осадчей в откровенном интервью для программы "Светская жизнь".

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Почему Елена будет проходить психологическую экспертизу?

Мужчины часто делают подобные вещи, когда хотят забрать у бывших жен детей. Однако Остапчук пояснил, что решение о психологической экспертизе принял по другой причине.

У нас с Еленой были не решены вопросы с детьми еще в начале процесса развода. Тогда, в августе-сентябре мне было очень сложно видеться с детками. Елена в некоторых интервью даже уверяла в том, что я неуравновешен. Я сказал: "Хорошо. Тогда каждый из нас сделает запрос, экспертизу и таким образом мы проверим". Я не хочу ни деток забирать, ни делать из этого какие-то громкие вещи. Просто это юридический момент, который я решил реализовать. Так же, как и Елена,

– рассказал шоумен.

Поскольку сейчас продолжается карантин, то процесс остановили, но после него Войченко обязательно пройдет эту экспертизу.

Какие отношения у Владимира Остапчука с экс-женой?

Телеведущий признался, что они общаются только ради детей и на темы, которые касаются непосредственно их. Как отец, который любит своих детей, Владимир хочет знать где они, что делают, куда ходят. Он отметил, что когда с новой девушкой Кристиной Горняк обустраивал жилье, то специально сделал комнату для детей. Он хочет, чтобы они приезжали к нему. Но пока не решается познакомить малышей с избранницей, говорит, что это случится впоследствии.

Смотрите интервью Владимира Остапчука для программы "Светская жизнь": видео

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

Владимир и Елена расстались после 14-летних отношений, из которых 12 лет они провели в официальном браке. Пара воспитывает двух детей: дочь Эмилию (6 лет) и сына Эвана-Александра (2 года). После того, как стало известно о разрыве брака, бывшая жена Остапчука рассказала о многочисленных изменах бывшего мужа. Однако ведущий все это отрицал и говорил, что никогда не изменял Елене. Ее заявления он объяснил тем, что она еще не привыкла к новому семейному статусу и самостоятельной жизни.