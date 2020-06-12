Португальский журналист Жорж Арантес отреагировал на скандальное заявление своей бывшей жены Джоан Роулинг о домашнем насилии, которое она почувствовала на себе в браке с ним. Он рассказал, что однажды ее ударил и больше это не повторялось.

В британском издании Daily Record журналисты рассказали, что Жорж Арантес действительно поднимал руку на бывшую жену, но он до сих пор не жалеет о том, что сделал.

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Ей не следовало втягивать в эту ситуацию и меня. Не было ни какого домашнего или сексуального насилия. Да, я ударил ее, но это не было насилием. Не было повторяющихся случаев. И мне не жаль, что я ее ударил,

– заявил Арантес.

С чего начался скандал с Джоан Роулинг?

В своем Твиттере, где она является активной пользовательница, автор книг о Гарри Поттере оскандалилась заявлением касательно месячных. Она прокомментировала статью "Точка зрения: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют" неоднозначными словами, которые негативно восприняли в ЛГБТ-сообществе. Женщину обвинили в трансфобии – нетерпимости к транссексуалам.

Впоследствии писательница пыталась оправдаться, что она уважает трансгендеров и изучает вопрос об изменении пола, но она выросла женщиной, поэтому имеет право воспринимать все так, как ей хочется. Против Роулинг выступили звезды фильмов "Гарри Поттер" Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон. Впоследствии Джоан снова хотела реабилитироваться в глазах фанатов и призналась, что в течение последних 20 лет испытывает тревогу, поскольку когда-то подверглась сексуальному насилию в отношениях и домашнему насилию в первом браке.



Джоан Роулинг с первым мужем Жоржем Арантесом/ Фото ExpressStar

Еще раньше библиографы Роулинг высказывали предположение, что их 13-месячный брак распался из-за одной ссоры, когда муж ночью выставил ее на улицу и сильно ударил. В браке с мужем у нее родилась дочь Джессика Изабель, с которой она советовалась пару дней назад относительно того, стоит ли объявлять, что она страдала от домашнего насилия. В настоящее время женщина находится в счастливом браке с анестезиологом Ниллом Майклом Мюрреем, с которым воспитывает двоих общих детей – дочь Маккензи и сын Гордон.