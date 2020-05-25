Бывший политик обвинил принца Гарри и Меган Маркл в хищении средств

Еще от королевской свадьбы принц Гарри и Меган Маркл попадали в ряд громких скандалов. Но даже после составления обязанностей они все еще становятся "героями" резонансных новостей. Так, бывший член парламента Норман Бейкер на днях заявил, что герцоги Сассекские обворовывали британцев.

Резонансное заявление распространил таблоид The Daily Mail. В общении с журналистами Норман Бейкер заявил, что всего 2 года работы герцогов Сассекских на Букингемский дворец обошлись в миллионы долларов.

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Свадьба

По его подсчетам, больше всего расходов было на роскошную королевскую свадьбу. Принц Гарри и Меган Маркл могли установить рекорд, ведь церемония обошлась в 41 миллион долларов. Такая сумма почти вдвое превзошла затраты Уильяма и Кейт.

Ремонт

Но на этом герцоги Сассекские не ограничились. Сразу после свадьбы они обновили свои апартаменты в Кенсингтонском дворце. Этот ремонт обошелся в 1,7 миллиона долларов. Эксперты отмечают, что Гарри и Меган заменяли окна и перекрывали крышу, что было в будущих планах королевской семьи. Однако жить в этих роскошных апартаментах супруги не захотели, поэтому средства были использованы не рационально.

Принц Гарри выбрал для своей семьи поместье, расположенное подальше от родственников. В Виндзоре герцоги Сассекские поселились в резиденции королевы – Фрогмор-хаузе. Тогда Меган Маркл попросила у Ее Величества своеобразный кредит в почти 3 миллиона долларов. Именно эту сумму Елизавета II требует вернуть в фонд монархии. По подсчетам экспертов, паре понадобится 11 лет, чтобы выплатить долги за ремонт.

Ювелирные изделия

Норман Бейкер убеждает: грабеж налогоплательщиков не завершился в ремонтах. Меган Маркл тратила тысячи долларов на роскошные дизайнерские наряды, которые надевала всего раз. Кроме этого, герцогиня Сассекская получила в подарок много украшений из королевской коллекции. По предварительным данным, их стоимость превышает 700 тысяч долларов. Такого, по словам Нормана Бейкера, не позволяла ни одна представительница монархии.

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Прочие расходы

Частая смена персонала, усиленная охрана, поездки только на частных самолетах, расходы на роскошную жизнь и питание – это все также вошло в расходы герцогов Сассекских. Норман Бейкер подсчитал, что из королевской казны пара забрала минимум 53 миллиона долларов. И это всего за 2 года работы на Кенсингтонский дворец.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл поселились в Лос-Анджелесе. Пара приобрела роскошный особняк в Голливуде, который когда-то принадлежал режиссеру и актеру Тайлеру Перри. Финансово независимыми от королевской семьи они все же не стали. Чтобы оплатить услуги охранников и отдать деньги за дом, принц Гарри обратился за помощью к своему отцу. Это отнюдь не нравится британцам, которые не верят, что принц Чарльз делает эти выплаты из собственного кармана.