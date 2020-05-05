Бывший бойфренд Кортни Кардашян загремел в реабилитационный центр: известна причина

Экс-возлюбленный представительницы телесемейства Кардашян начал лечение в реабилитационной клинике. Причиной стала алкогольная и кокаиновая зависимость, которая развилась у Скотта Дисика после смерти обоих родителей. Его близкие ушли из жизни несколько лет назад.

Издание Daily Mail сообщает, что 36-летний Скотт Дисик был вынужден обратиться за помощью в элитный реабилитационный центр в штате Колорадо. Он прибыл туда в прошлый вторник.

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Источники уверяют, что мужчина злоупотребляет алкоголем и не может отказаться от употребления наркотиков. Именно поэтому бывшему бойфренду Кортни Кардашян понадобилась помощь квалифицированных специалистов. Причиной такого поведения Скотта Дисика называют потерю родителей, которые ушли из жизни шесть лет назад. Через три месяца после смерти матери, которая долгое время боролась с болезнью, от неизвестных причин умер его отец, с которым он был очень близок.

Скотт Дисик замечал, что сейчас ему сложно забыть о потере семьи из-за того, что их общие дети с Кортни выросли и хотят знать больше о своих усопших бабушке и дедушке. Отметим, что экс-возлюбленные воспитывают трех общих детей – 10-летнего Мейсона, 5-летнюю Рейн и 7-летнюю Пенелопу.

Он сказал, что имеет травму из своего прошлого, вспомнил о проблемах в прошлом и с детьми. Он выглядел довольно худым и вялым и сообщил, что едет на реабилитацию,

– информируют инсайдеры.

Напомним, что телезвезда ранее пытался лечиться от зависимостей и проходил длительные реабилитации, которые так и не помогли ему. Четыре года назад его нашли без сознания в собственном доме в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками и алкоголем. Такие случаи вынужденной госпитализации длились годами, а врачи неоднократно спасали ему жизнь.

Что известно об отношениях Кортни Кардашян со Скоттом Дисиком?Пара была вместе на протяжении долгих 12 лет, однако их роман так и не завершился браком. Представительница телесемейства Кардашян часто появлялась с любимым на светских мероприятиях и превратила его в медийную персону благодаря съемкам в семейном реалити-шоу. Кортни и Скотт Дисик разошлись в июле 2015 года, а вскоре после расставания экс-бойфренда заметили с бывшей девушкой. Несмотря на разрыв, они поддерживают отношения и совместно воспитывают троих детей.