Cardi B рассказала о домогательствах на фотосессии и выступила за движение #MeToo

Американская рэп-исполнительница Cardi B впервые за долгое время решилась рассказать о домогательствах, которые терпела во время работы. Однажды фэшн-фотограф показал свой половой орган прямо во время фотосессии.

26-летняя исполнительница приняла участие в новом выпуске программы Untold Stories of Hip Hop, где не называя журнал, его владельца и фотографа поделилась неприятным инцидентом. Об этом сообщают на The Independent.

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Я никогда не забуду, как снималась для этого журнала. В какой-то момент фотограф приблизился ко мне со словами: "Так вы хотите попасть к нам в журнал?". А потом он вытащил свой член. Я была ужасно зла и подумала, что это безумие. Прежде чем покинуть съемку, я его послала,

– вспомнила Cardi B.

Она добавила, что худшим было даже не это. После съемки она рассказала владельцу издания о домогательствах, а он не увидел в этом ничего криминального.

"Участницы движения #MeToo – это девушки, которых я знаю. Они прошли через те же унижения. Это действительно происходит каждый день", – выразила свою поддержку Cardi B движению против домогательств #MeToo.

Что известно о движении #MeToo?#MeToo (я тоже, – англ.) стал популярным хэштегом и мгновенно начал распространяться в соцсетях в октябре 2017 года после секс-скандала в Голливуде, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Пользователи присоединялись к осуждению сексуального насилия и домогательств и делились собственными неутешительными историями. К флешмобу присоединилось немало мировых знаменитостей, признаваясь в домогательствах со стороны коллег.