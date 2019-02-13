Cardi B сделала пирсинг на лице: фото
Американская рэперка Cardi B прославилась своими смелыми образами и любовью к экспериментам с внешностью. Так, 15 февраля звезда сделала пирсинг губы.
Cardi B обратилась к услугам известного тату-мастера Луиса Вегу, который опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с певицей.
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На снимке знаменитость позирует в джинсовой рубашке с открытыми плечами и насыщенным макияжем в синих оттенках. На губах певицы виден новый пирсинг на губе.
Источник: 24 канал
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