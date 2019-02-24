Церемония Оскар-2019: Эшли Грэм ошеломила стройной фигурой на красной дорожке

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / www.gettyimages.com

Церемония награждения премиями Оскар-2019 началась 24 февраля по местному времени в Лос-Анджелесе и 25 февраля ночью по киевскому времени. Знаменитости прибывают на красную дорожку и демонстрируют роскошные образы.

Церемония начнется в 3 часа ночи по киевскому времени 25 февраля. Сейчас популярные звезды показывают роскошные наряды на красной дорожке.

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Поразила необычайным образом plus-size модель Эшли Грэм, которая надела вечернее черное платье-рыбку. Пышнотелая модель сделала яркий акцент на своей стройной талии.

Завершали look Эшли собранные волосы, макияж с акцентом на глазах и многочисленные драгоценные украшения.

ешлі грем
Эшли Грэм / Getty Images

 

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Теги: Стиль и мода Оскар-2019 Новости LifeStyle LifeStyle Оскар Мода Эшли Грем
Источник: LifeStyle 24
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