Церемония Оскар-2019: Эшли Грэм ошеломила стройной фигурой на красной дорожке

Церемония награждения премиями Оскар-2019 началась 24 февраля по местному времени в Лос-Анджелесе и 25 февраля ночью по киевскому времени. Знаменитости прибывают на красную дорожку и демонстрируют роскошные образы.

Церемония начнется в 3 часа ночи по киевскому времени 25 февраля. Сейчас популярные звезды показывают роскошные наряды на красной дорожке. Читайте также: Церемония награждения премии Оскар-2019: онлайн-трансляция Поразила необычайным образом plus-size модель Эшли Грэм, которая надела вечернее черное платье-рыбку. Пышнотелая модель сделала яркий акцент на своей стройной талии. Завершали look Эшли собранные волосы, макияж с акцентом на глазах и многочисленные драгоценные украшения.

Эшли Грэм / Getty Images Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Celebrity Style ♡ (@celebritystxle) 24 Лют 2019 р. о 2:35 PST