Церемония Оскар-2019: Эшли Грэм ошеломила стройной фигурой на красной дорожке
Церемония награждения премиями Оскар-2019 началась 24 февраля по местному времени в Лос-Анджелесе и 25 февраля ночью по киевскому времени. Знаменитости прибывают на красную дорожку и демонстрируют роскошные образы.
Церемония начнется в 3 часа ночи по киевскому времени 25 февраля. Сейчас популярные звезды показывают роскошные наряды на красной дорожке.
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Поразила необычайным образом plus-size модель Эшли Грэм, которая надела вечернее черное платье-рыбку. Пышнотелая модель сделала яркий акцент на своей стройной талии.
Завершали look Эшли собранные волосы, макияж с акцентом на глазах и многочисленные драгоценные украшения.
Эшли Грэм / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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