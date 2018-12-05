Chanel больше не использует мех и кожу экзотических животных
Все изделия, которые французская компания изготавливает из кожи экзотических животных, будут заменены на искусственные материалы.
Об этом заявил президент дома Chanel Бруно Павловски в интервью для журнала Women's Wear Daily.
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Он добавил, что их компания отказалась от использования меха и кожи экзотических животных, а именно змей, крокодилов, ящериц и скатов.
Говоря про мех, компания и раньше выпускала достаточно ограниченное количество товаров из этого натурального материала,
– отметил Бруно Павловски.
Такие действия Chanel приветствовала известная британская организация PETA, которая выступает за этическое отношение к животным.
Напомним, 4 октября и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что массовое убийство животных для изготовления меховых шуб очень опасно для окружающей среды – разложенные тела животных загрязняют почву, водоемы и воздух вирусами, бактериями и токсичными веществами.