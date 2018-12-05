Chanel больше не использует мех и кожу экзотических животных

Все изделия, которые французская компания изготавливает из кожи экзотических животных, будут заменены на искусственные материалы.

Об этом заявил президент дома Chanel Бруно Павловски в интервью для журнала Women's Wear Daily.

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Он добавил, что их компания отказалась от использования меха и кожи экзотических животных, а именно змей, крокодилов, ящериц и скатов.

Говоря про мех, компания и раньше выпускала достаточно ограниченное количество товаров из этого натурального материала,

– отметил Бруно Павловски.

Такие действия Chanel приветствовала известная британская организация PETA, которая выступает за этическое отношение к животным.

Напомним, 4 октября и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что массовое убийство животных для изготовления меховых шуб очень опасно для окружающей среды – разложенные тела животных загрязняют почву, водоемы и воздух вирусами, бактериями и токсичными веществами.