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Chanel будет шить защитные средства для борьбы с коронавирусом

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Chanel / Фото из открытых источников

Популярный французский дом моды Chanel присоединился к числу брендов, которые будут производить защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса. Производители планируют шить маски и рубашки.

Всемирно известные бренды из разных уголков мира организуют производство средств защиты, которых в настоящее время нет в необходимом для населения количестве. Chanel заявил, что запускает производство масок и рубашек, которые помогут уменьшить риск инфицирования. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

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Сейчас модный дом ждет разрешение для начала производства от французских органов здравоохранения. Представители Chanel заявили, что к работе привлекут 4500 своих работников.

Сегодня мы мобилизуем свою рабочую силу и наших партнеров для изготовления защитных масок и рубашек,
– говорится в заявлении бренда.

Также дом моды выделил в фонд государственных больниц 1,2 миллиона евро.


Модная защитная маска Chanel / Фото: Getty Images


Стильная защитная маска Chanel / Фото: Getty Images

Отметим, по состоянию на 30 марта в мире подтвердили более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки количество больных выросло больше, чем на 100 тысяч. В общем от недуга умерли 33 976 человек. Удалось выздороветь 151 176 лицам. Для обеспечения безопасности здоровья и жизни следует оставаться дома, а при первых симптомах болезни необходимо обратиться к семейному врачу.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle Стиль и мода Новости Франции LifeStyle
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