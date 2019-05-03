Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика

Каждая женщина имеет дома не одну коробку с обувью, но ни одна из них не скажет, что ей достаточно. Всегда необходимо прикупить что-то новенькое. Современная мода предлагает множество вариантов на тему фасонов обуви, стиля исполнения, материалов и элементов декора, а нам остается только восхищаться и пополнять свой гардероб.

Но как же трудно современной женщине, в погоне за новыми туфлями, сосредоточиться и подобрать что-то себе по вкусу и для собственных нужд. Предлагаем облегчить эту задачу и ознакомиться с видами и названиями женской обуви.

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Разновидности женской обуви / 24 Канал

Лодочки. Не существует более элегантной обуви для женщины, чем лодочки. Изящество каблука, удлиненный носок и форма, которая идеально подчеркивает форму стопы, ну что же еще лучше подчеркнет красоту женских ножек?

Платформа. Нужно подчеркнуть изящные ножки и сделать фигуру стройнее? Заведите в гардеробе туфли с платформой. Такой тип обуви подойдет для каждой красавицы независимо от тонкостей ее фигуры.

Киттен хиллз. Все мы обожаем высокий каблук, но преодолевать ежедневный марафон на 15-сантиметровой шпильке не всегда удобно, если вообще возможно. И здесь на помощь приходят Киттен хиллз, которые активно фигурируют среди модных трендов. Добавьте юбку-карандаш и почувствуйте себя настоящей Одри Хепберн.

Капельки. Выбрать туфли с открытым носком чрезвычайно трудно, ведь их видов довольно много. Потому нужно хорошо потрудиться, чтобы подобрать правильную форму. Главное – придерживаться актуальности и практичности выбора.

Туфли-стилет. Это женские туфли на высоких шпильках. Чаще всего имеют удлиненный перед. Стилет – это воплощение простоты, поэтому они всегда выглядят очень стильно, уверенно, четко, без всякого декора и ярких расцветок.

Танкетка. Об обуви на танкетке мы вспоминаем только в отдельные сезоны, но это совершенно несправедливо по отношению к этому типу женской обуви. Танкетка очень удобная и интересная внешне и практически сочетается с любым видом одежды.

Слингбек. Туфли, в которых носок закрыт, а пятку поддерживает тонкий ремешок, называют слингбекамы. Они стали особенно популярными еще в 1947 году благодаря Кристиану Диору. Комбинировать такую ​​обувь можно с широкими брюками или узкими джинсами. С первыми можно создать изысканный вечерний образ, а со вторыми – наряд на каждый день.



Меган Маркл в туфлях слингбек / Getty Images

На Т-ремешке. Это необычное сочетание лодочек и босоножек енкл-стреп. Их особенностью является тонкая полоска по центру, которая соединяет носок с ремешком на лодыжке. Для вечернего образа вместе с массивными украшениями – это идеальный вариант. А вот с дневными прогулками надо быть осторожными, ведь есть возможность получить неравномерный загар.

Енкл-стреп. Что может быть более соблазнительным, чем босоножки на шпильке, с закрытой пяткой, открытым носком и еще и ремешком вокруг щиколотки? Такая обувь может усовершенствовать любой образ: от вечерних платьев с открытыми плечами до широких моделей размера oversize. Однако, если вы невысокого роста, енкл-стреп лучше носить с брюками, так как ремешок может визуально укорачивать ноги.

Чанки. Массивные туфли со скошенным каблуком выглядят очень экстравагантно и вызывающе. Уникальный дизайн делает обувь необычной и этим же привлекает, а разнообразие моделей позволяет собрать интересный и выразительный образ. Такая модель прекрасно подойдет к любому наряду в кажуал стиле, а также к одежде с восточными принтами.

Клешни. Носить такую ​​конструкцию – задача не из легких. Если цель вашего выхода – произвести впечатление, то туфли-клешни помогут как никогда. Если же вы не отождествляете себя с Леди Гагой, то от таких экспериментов лучше отказаться.

Монки. Это обувь без шнуровки, которая застегивается на ремешок с пряжкой. Это менее официальная обувь, чем оксфорды, но монки можно сочетать с любыми брюками. Общее правило – демонстрируем лодыжки. То есть шорты, укороченные брюки или джинсы, юбки чуть выше лодыжки – все это хорошие компаньоны для монки.

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Сланцы. Пришли к нам еще из Древнего Египта и завоевали расположение к себе под названием "вьетнамки". Теперь это уже не только обувь для пляжа, но и выбор на каждый день. Комбинируйте сланцы с рваными джинсами или легкими платьями, руководствуясь легкими моделями.

Мюли. Когда-то практические туфли без задника носили римские магистры. Ну а когда обувь понравилось француженкам, она быстро нашла свое место в мире моды. Составлять образы с мюлямы проще простого, ведь они подходят к любой одежде. Беспроигрышный вариант – свободные платья и широкие юбки.



Блогера Кьяра Ферраньи в туфлях-мюли / Instagram / @chiaraferragni

Мокасины. Это универсальная вещь, которая будет удобна как для ежедневных прогулок, так и для деловых встреч. Укороченные брюки, шорты, джинсы, широкие рубашки и свободные платья. Не забывайте о шляпках и массивных сумках.

Эспадрильи. Если говорить о комфорте, то эти текстильные тапочки на веревочной подошве то, что надо. Хотя эспадрильи созданы как обувь для крестьян, это не помешало им пробиться на подиумы самых известных брендов мира. Разная форма позволяет подстроиться под ваш look и сделать его максимально удобным.

Лоферы. Как и многие другие вещи, пришли к нам из мужского гардероба. Это полуботинки высотой до щиколотки, с низким каблуком, и которые напоминают по крою верх мокасин. Нет четких ограничений с чем носить лоферы, ведь подобных моделей очень много и все они подвергаются различным комбинациям. Все зависит только от вашего вкуса.

Сабо. С нетерпением ждем тепла, чтобы заменить надоевшие туфли на легкость и комфорт. Сабо – это изделия с открытой пяткой на деревянной или пробковой подошве. Они бывают на танкетке, платформе, каблуке. Стилисты дополняют каждую модель индивидуальным декором, оригинальной окраской, поэтому они могут органично "вписаться" в ваш индивидуальный образ.

Балетки. Не думайте, что только каблук может придать ножкам элегантности. Балетки – это не только красивое подчеркивание стоп, но и, прежде всего, удобство. Ну а универсальность обуви для создания стильного образа говорит само за себя.

Топсайдеры. Это мягкая спортивная обувь, которая напоминает мокасины. Изначально топсайдеры были придуманы для прогулок на яхтах, поэтому данный вид обуви идеально подходит для летних образов. Хотя с наступлением холодов, если добавить разноцветных носков, можно не только украсить свой образ, но и поднять настроение себе и прохожим.

Слипоны. Легкие кеды на резиновой подошве без шнурков. Такая модель очень удобна и ее просто обувать. Сейчас разновидность моделей слипонов безгранична. Но при выборе модели стоит обращать внимание на их простоту, поскольку потом будет проще подбирать образ. Не стоит надевать слипоны с деловыми костюмами, строгими блузами и галстуками.



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Оксфорды. Для тех, кто предпочитает повседневную обувь, оксфорды – идеальный вариант. Хотя это и модель классических мужских туфель, у женщин они пользуются чрезвычайной популярностью. Их индивидуальность и интересный дизайн позволяют им сочетаться как с женскими платьями и юбками, так и с мужскими брюками и рубашками. И не забываем интересно завязывать шнурочки.

Дезерт. И опять же частица мужского гардероба покоряет женские сердца. Замшевые ботинки на низком ходу под названием дезерт вполне способны "вписаться" в любой ежедневный аутфит и выглядеть при этом вполне привлекательно. Эта модель хорошо подходит как для ярких, так и для более спокойных образов, где присутствуют брюки и юбки. Главное, стилисты рекомендуют не прятать ботинки под штанинами и подворачивать последние так, чтобы лодыжки оставались сверху.

Челси. Или "обувь для ленивых". Их главной особенностью является наличие эластичной резинки по бокам, благодаря которой эти ботинки лишены застежек. Челси – это ботинки на тонкой подошве с закрытым верхом и немного вытянутым округлым носком. Хорошо подходят к брюкам-скинни или бойфрендам, подвернутых сверху. Также эти ботинки идеально подходят под юбки разного кроя, особенно, если вы добавите гетры или удлиненные носки.

Гладиаторы. В летнее время набирает популярность обувь на низком ходу. Сандалии-гладиаторы могут иметь классический дизайн, в частности, бахрому, металлические застежки, цветные вставки и многие другие детали. Благодаря этому их можно подбирать к одежде, выполненной в этно или бохо-стиле, а также сочетать с повседневной и даже деловой одеждой.

Сникеры. Выбирая стильную и красивую обувь, женщины жертвуют своим комфортом ради того, чтобы их образ был стильным и модным, но с появлением в мире моды кед-сникерсов эта проблема отпала сама собой. Данный вид обуви может подходить, как для прогулок, так и для посещений различных неформальных мероприятий. Прекрасно сникеры сочетаются с платьями, особенно шифоновыми, с различными видами бижутерии и украшений, которые оживляют ваш аутфит.

Ботильоны. Несколько последних лет ботильоны являются несомненными хитами и весенних, и осенних сезонов. Практически все их модели хорошо смотрятся с плотными колготами любых расцветок, удлиненными шортами, элегантными брюками, джинсами, деловыми юбками и вечерними платьями. Добавьте еще тренчи, широкие пальто и яркие шарфы и выглядите великолепно.

Мэри Джейн. Классическая модель этих туфель с ремешком на подъеме, небольшим квадратным каблуком или вовсе без него и с закругленным носком. Лучше всего они подходят к образам кукольного стиля: нежные платьица, яркие блузы и интересные колготки. Принято считать, что ни в коем случае нельзя носить туфли в стиле Мэри Джейн с любыми брюками или джинсами. Однако современная мода не стоит на месте, и сегодня такое сочетание в женском гардеробе вполне приемлемо. Поскольку деталью туфель является горизонтальный ремешок, помним о визуальном укорочении ноги, поэтому следует выбирать туфли пастельных тонов. Укороченные варианты брюк, которые не закрывают оригинальный ремешок модели станут выходом из ситуации.

Автор: Валерия Жадан