Частный самолет с Дженнифер Энистон совершил аварийную посадку: детали инцидента

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / www.elle.com

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая 11 февраля отпраздновала 50-летие, едва не попала в авиакатастрофу. Ее частный самолет вынужден был совершить аварийную посадку.

Как сообщает таблоид TMZ, Дженнифер Энистон с подругами решили устроить себе поездку в колоритную Мексику. 10 звездных друзей голливудской актрисы, среди которых – ее коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс, выбрали курортный город Кабо-Сан-Лукас. Однако путешествие началось с авиапроисшествия.

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Частный самолет, заказавший Дженнифер Энистон, при взлете потерял колесо. Затем пилот с пассажирами более часа кружил над аэропортом, чтобы сжечь лишнее топливо. После этого самолет совершил аварийную посадку в калифорнийском городе Онтарио.

Ни один из пассажиров не пострадал, однако Дженнифер Энистон и Кортни Кокс изрядно перенервничали. После экстренной посадки звезды терпеливо подождали другой самолет, который таки отвез их в мексиканский курорт. А папарацци сумели сделать одно фото в аэропорту Онтарио, на котором видно, как звезды отправляются в зал ожидания после аварийного приземления.

Дженніфер Еністон та Кортні Кокс в Онтаріо

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в Онтарио / TMZ

Свое 50-летие Дженнифер Энистон отпраздновала 10 февраля. Юбилей она отметила в кругу самых близких друзей в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. На закрытую вечеринку Дженнифер Энистон пригласила Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блума, Роберта Дауни младшего, Барбру Стрейзанд, Тома Форда и других голливудских друзей. Кроме этого, на праздник приехал и бывший муж актрисы – Брэд Питт. По словам инсайдеров, он нежно поздравил экс-возлюбленную и извинился за то, что поспешно расстался с ней. Это стало настоящей неожиданностью как для Джен, так и для всех гостей.

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Теги: LifeStyle авиация Голливуд Дженнифер Энистон
Источник: 24 Канал
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