"Человек-невидимка": свежий взгляд на историю, которую несколько раз экранизировали

Культовый "Человек-невидимка" (The Invisible Man) Герберта Уэллса смог стать интересной осовремененной историей – это триллер об абьюзивных (нездоровых) отношениях.

Новый фильм режиссера Ли Уоннелла ставит в центр не гениального социопата, а его жертву. "Человек-невидимка" в 2020-м – это не типичный хоррор, а медленный и параноидальный в своей манере. Атмосфера тревоги держится в течение часа, а то и больше, хотя ничего страшного на экране не происходит.

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Зритель видит женщину, которая бежит от жестокого любимого и, уже будучи свободной, колеблется между тем, преследуют ли ее, или это травмы прошлого. Камера аномально и подозрительно долго может смотреть на пустое помещение, или медленно передвигаться по пространсте, намекая на возможные незаметные опасности в пустоте. Этот прием дает фильму больше визуального напряжения, чем десяток маньяков с ножами. "Человек-невидимка" – это кино, которое пугает намеками (при этом еще и экономит бюджет на спецэффекты).

Не менее жутко, что главную героиню ставят под сомнение близкие, родственники, даже она сама. Это просматривается через "четвертую стену" экрана кинотеатра и создает ощущение дискомфорта для зрителя. Именно такое, за которым охотятся ценители хоррор-фильмов.



"Человек-неведимка": официальный кадр из фильма / IMDb

Элизабет Мосс, которую вы можете помнить из сериала "Безумцы" (Mad Men), прекрасно справилась с центральной ролью в "Человеке-невидимке". Ее героиня, Сесилия, довольно простая девушка, как для жены богача и хоть куда парня. Актриса показывает усталость, отчаяние и нотки безумия так, что эмпатию исключить сложно. Можно сказать, что перед нами фильм одной актрисы, и, к счастью, с выбором Элизабет Мосс создатели не прогадали.

Конечно, в "Человеке-невидимке" есть резня, стрельба и все необходимые для триллера атрибуты. К холодному оружию доходит тогда, когда своего пика достигает моральный прессинг. Студия Universal нашла правильное направление для развития, потому что монстры их мира, будь это Дракула, Франкенштейн или Мумия, выглядят не такими тревожными и реальными, как сумасшедший бывший.



"Человек-неведимка": официальный кадр из фильма / IMDb

Отрицательная же сторона фильма в его названии, а следовательно, в предсказуемости. Хотя у зрителей провоцируют тревогу, внутренний голос озвучивает название фильма и дает четкий сигнал – тут что-то не так. Если бы мы смотрели не "Человека-невидимку", то, пожалуй, поддавали бы значительно большему сомнению психическое здоровье Сесилии. Зато, лишь наблюдаем когда обстоятельства заставят всех остальных увидеть то же, что и она.

Отзывы на "Человека-невидимку" у критиков основном положительные, некоторые даже называет кино лучшим хоррором сезона, а персонаж Сесилии приписывает в список самых мощных в жанре за последние 10 лет. В конце концов, это история о влиянии домашнего насилия в жертву, лишь с примесями фантастики.

Рейтинг ленты на IMDb – 7,6. Возрастное ограничение – 16 лет.

Человек-неведимка: смотрите трейлер фильма онлайн

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