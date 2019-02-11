Человек-паук, Че Гевара и другие: в киевском метро появились необычные портреты Шевченко (фото)

140 Читати новину українською
Станция метро "Тараса Шевченко" в Киеве
Станция метро "Тараса Шевченко" в Киеве / Соцсети

Нестандартные портреты Кобзаря появились в метро столицы в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую совместно организовали Киевский метрополитен, Национальный музей Тараса Шевченко и иллюстратор Александр Греков.

Проект "Квантовый скачок Шевченко" – это сплав свободомыслия и науки, попытка осовременить старое и архивировать популярные культурные образы, рассказали на официальном Facebook-странице Киевского метрополитена.

Читайте также: Украинские танцовщик исполнит в Киеве сольную партию из всемирно известного балета

Автор работ Александр Греков – киевский иллюстратор и основатель бренда Unicorn&Wine.

Выставка его иллюстраций открылась на станции метро "Тараса Шевченко" (улица Межигорская, 58) и продлится до 10 марта. 

Вашим поездом метро руководит машинист Тарас Шевченко! Именно он доставил вас на станцию, где история и вымысел сплелись воедино,
– отметили в сообщении.

А с 1 по 14 марта работы можно будет увидеть в художественной галерее "Книжный Лев" (проспект Шевченко, 14) во Львове.

Среди героев, в которых превратился Кобзарь: Джек Воробей, Йода, Фрида Кало, Уильям Уоллес, Терминатор, Человек-паук, Николай Гоголь, Бэтмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Николай Гоголь, Христофор Колумб, Александр Пушкин, Фантомас, Элвис Пресли, Локи, Статуя Свободы, Дэвид Боуи, Кусто и другие.

Смотрите фото: выставка "Квантовый скачок Шевченко" в Киеве

Отметим, что в соцсетях по-разному реагируют на выставку: часть пользователей похвалили воплощение такой идеи, другие же отметили, что им не нравится такой подход к визуализации Кобзаря.

blog_ava
Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
13 февраля
2292
Теги: Новости Львова LifeStyle Новости Киева Новости культуры Исскусство Выставка Метро Тарас Шевченко
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
13 февраля 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 11845
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
13 февраля 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
79
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 364
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 230
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1167
Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
12 февраля 15:41 Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Богданна Рибак 111
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук