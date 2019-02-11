Человек-паук, Че Гевара и другие: в киевском метро появились необычные портреты Шевченко (фото)

Нестандартные портреты Кобзаря появились в метро столицы в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую совместно организовали Киевский метрополитен, Национальный музей Тараса Шевченко и иллюстратор Александр Греков.

Проект "Квантовый скачок Шевченко" – это сплав свободомыслия и науки, попытка осовременить старое и архивировать популярные культурные образы, рассказали на официальном Facebook-странице Киевского метрополитена.

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Автор работ Александр Греков – киевский иллюстратор и основатель бренда Unicorn&Wine.

Выставка его иллюстраций открылась на станции метро "Тараса Шевченко" (улица Межигорская, 58) и продлится до 10 марта.

Вашим поездом метро руководит машинист Тарас Шевченко! Именно он доставил вас на станцию, где история и вымысел сплелись воедино,

– отметили в сообщении.

А с 1 по 14 марта работы можно будет увидеть в художественной галерее "Книжный Лев" (проспект Шевченко, 14) во Львове.

Среди героев, в которых превратился Кобзарь: Джек Воробей, Йода, Фрида Кало, Уильям Уоллес, Терминатор, Человек-паук, Николай Гоголь, Бэтмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Николай Гоголь, Христофор Колумб, Александр Пушкин, Фантомас, Элвис Пресли, Локи, Статуя Свободы, Дэвид Боуи, Кусто и другие.

Смотрите фото: выставка "Квантовый скачок Шевченко" в Киеве

Отметим, что в соцсетях по-разному реагируют на выставку: часть пользователей похвалили воплощение такой идеи, другие же отметили, что им не нравится такой подход к визуализации Кобзаря.