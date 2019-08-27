Чем запомнится MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
В США состоялось долгожданное вручение премий MTV Video Music Awards 2019. Среди номинантов – самые известные американские звезды, которые потрясли всех журналистов эффектными образами. Чем запомнится музыкальное событие – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.
Красная дорожка в Нью-Джерси приковала внимание всех журналистов. Перед камерами появились одни из самых успешных певиц современности, в частности, Тейлор Свифт, Cardi B, Майли Сайрус и Камила Кабельо, которые выбрали для церемонии эффектные и несколько пикантные наряды.
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Особое внимание привлек и выход Хайди Клум на MTV Video Music Awards 2019. Супермодель показала потрясающую фигуру и загар после отдыха и свадьбы в Италии. Перед камерами она появилась в мини-платье от бренда Nedret Tacirogludress. Не менее эффектной была и модель Адриана Лима, которая красовалась на мероприятии в приталенном полупрозрачном платье. А вот Тейлор Свифт предпочла яркий пиджак и боди, которые эффектно выделялись среди других образов.
Какими образами запомнится церемония MTV Video Music Awards 2019 и красная дорожка после шоу – смотрите в фотопидборке.
Тейлор Свифт / Фото: Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images
Адриана Лима / Фото: Getty Images
Братья Джонасы / Фото: Instagram / @joejonas
Сестры Хадид – Белла и Джиджи / Фото: Getty Images
Хейли Стейнфилд / Фото: Getty Images
Биби Рекса / Фото: Getty Images
Шон Мендес / Фото: Getty Images
Камила Кабельо / Фото: Getty Images
Cardi B / Getty Images
Певица Rosalia / Фото: Getty Images