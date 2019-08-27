Чем запомнится MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки

В США состоялось долгожданное вручение премий MTV Video Music Awards 2019. Среди номинантов – самые известные американские звезды, которые потрясли всех журналистов эффектными образами. Чем запомнится музыкальное событие – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Красная дорожка в Нью-Джерси приковала внимание всех журналистов. Перед камерами появились одни из самых успешных певиц современности, в частности, Тейлор Свифт, Cardi B, Майли Сайрус и Камила Кабельо, которые выбрали для церемонии эффектные и несколько пикантные наряды.

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Особое внимание привлек и выход Хайди Клум на MTV Video Music Awards 2019. Супермодель показала потрясающую фигуру и загар после отдыха и свадьбы в Италии. Перед камерами она появилась в мини-платье от бренда Nedret Tacirogludress. Не менее эффектной была и модель Адриана Лима, которая красовалась на мероприятии в приталенном полупрозрачном платье. А вот Тейлор Свифт предпочла яркий пиджак и боди, которые эффектно выделялись среди других образов.

Какими образами запомнится церемония MTV Video Music Awards 2019 и красная дорожка после шоу – смотрите в фотопидборке.



Тейлор Свифт / Фото: Getty Images



Хайди Клум / Фото: Getty Images



Адриана Лима / Фото: Getty Images



Братья Джонасы ​/ Фото: Instagram / @joejonas



Сестры Хадид – Белла и Джиджи / Фото: Getty Images



Хейли Стейнфилд​ / Фото: Getty Images



Биби Рекса / Фото: Getty Images



Шон Мендес / Фото: Getty Images



Камила Кабельо / Фото: Getty Images



Cardi B / Getty Images



Певица Rosalia / Фото: Getty Images