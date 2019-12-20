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Ченнинг Татум и Джесси Джей больше не вместе, – СМИ

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Ченнинг Татум и Джесси Джей / Instagram / @themoodmagazine_

Американский актер и поп-певица разошлись после года отношений. Инсайдеры утверждают, что помехой совместному будущему стало расстояние и различные приоритеты в жизни. Вместе они весело проводили время, но ни к чему большему это не привело.

39-летний продюсер и модель официально развелся с женой, американской танцовщицей Дженной Ли Деван, больше года назад. За их романом зрители наблюдали еще с совместных съемок в музыкальной мелодраме "Шаг вперед". Тогда чувства со съемочной площадки перешли в реальную жизнь и на 12 лет превратили актеров в одну из самых крепких и образцовых пар Голливуда.

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Их любовь закончилась весной 2018 года после 9 лет брака. Тогда Ченнинг Татум начал новые отношения с известной 31-летней британской исполнительницей Jessie J. Роман подтвердили сами звезды осенью 2018 года. Однако около месяца назад пара решила разойтись, как сообщает издание People.

Близкое окружение бывших возлюбленных утверждает, что Ченнинг Татум и Джесси Джей не устраивали ссор и скандалов во время расставания. Они решили остаться друзьями. Среди причин, которые могли бы помешать развитию отношений, было расстояние. Ведь мужчина старался как можно больше времени проводить со своей шестилетней дочкой Эверли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Channing Tatum (@channingtatum)

В суде он требовал от экс-жены составить график встреч с девочкой, чтобы они могли поровну уделять время ребенку. Для его избранницы Джесси Джей было комфортнее жить в родной Британии.

Также инсайдеры утверждают, что влюбленные имели разные жизненные приоритеты, и их взгляды на будущее расходились.

Ченнінг тейтум і джессі джей
Ченнинг Татум и Джесси Джей / Instagram / sitesodapop

Раньше Джесси Джей в интервью The Times сообщила, что сначала они просто общалась с Ченнингом Татумом как друзья. Романтические отношения у нее начались только после того, как актер официально развелся.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные разводы
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