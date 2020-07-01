44-летняя австралийская певица Sia всего лишь за год успела познать радость не только материнства, но и статус бабушки. Все потому, что у одного из ее приемных сыновей, которому на момент усыновления было 18 лет, родилось двое детей.

Эта история могла бы стать отличным сюжетом для киноленты, но певица Sia сама не может поверить, что с ней это случилось на самом деле. Известно, что в прошлом году она усыновила двух темнокожих парней, которым было по 18 лет. У одного из них недавно родилась двойня. Об этом звезда сообщила в шоу Zane Lowe's Apple Music.

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У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "дорогая", по примеру Крис Дженнер,

– пошутила Sia.

Вместе с этим женщина поделилась менее радостными новостями. Ее сыновья сейчас проходят программы, которые помогают им справиться с прошлыми душевными травмами. Старший уже делает успехи и готов покинуть терапию, в то время как младший, который стал отцом, еще не справился с проблемами.

"Я молюсь, чтобы он справился, потому что мне для избавления от последствий собственных травм было нужно много времени. С травмой можно справиться, когда у тебя спокойная и безопасная жизнь. Поэтому я просто стараюсь сделать для детей все, что в моих силах", – поделилась обеспокоенная Sia.

Она добавила, что лучше поняла проблемы темнокожих людей, когда усыновила своих детей: "Мне стыдно. Стыдно, что мне было нужно усыновить двух темнокожих парней, чтобы по-настоящему понять, через что они проходят каждый день. Два темнокожих сына помогли мне увидеть, как много "белых привилегий" у меня было".

Что известно о личной жизни Sia?

Знаменитая певица из Австралии в начале своей карьеры встретила любимого Дэна. Пара путешествовала по Европе и впоследствии отправилась в Таиланд. Пока она осталась на отдыхе, любимый должен был отправиться в Лондон. Но там его сбил автомобиль, поэтому Sia успела с ним попрощаться лишь на его похоронах. После этого ее жизнь резко изменилась – она начала употреблять наркотики в компании 13 австралийцев, с которыми жила в одной квартире, а также злоупотреблять алкоголем. Впоследствии она пережила нервный срыв и прошла не одну терапию. Через некоторое время она открыто заявила, что является бисексуалкой.

Среди всех романов певицы только один имел место в браке – с кинорежиссером Эриком Андерсом Лэнгом. Впервые их увидели вместе в 2014 году, а впоследствии стало известно, в том же году она с ним поженилась. В 2016 году брак пары распался. Несмотря на это, она стала матерью, усыновив в 2019 году двух сыновей.