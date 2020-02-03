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Черная королева Робби, нежная роза Зеллвегер и другие: фотоотчет с красной дорожки BAFTA-2020

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Марго Робби и Рене Зеллвегер на красной дорожке BAFTA-2020 / Getty Images

Одна из самых престижных церемоний награждения в кинематографе – BAFTA-2020 – отгремела в Лондоне накануне, 2 февраля. Мероприятие посетили представители королевской семьи Кейт Миддлтон и принц Уильям, к образам которых было приковано внимание всех папарацци. Однако яркими и эффектными нарядами отличились еще многие знаменитости.

Британская кинопремия BAFTA-2020 отгремела, счастливые лауреаты отправились домой со своими заслуженными статуэтками, а вот образы звезд, которые прошлись по красной дорожке, и курьезы будут обсуждаться еще несколько дней.

Больше здесь: Конфуз на BAFTA-2020: 79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке

На легендарном ковре засветилась Марго Робби в эффектном черном платье от Chanel, которое дополнила бриллиантовыми серьгами от того же бренда. Образ темной королевы примерила также Сирша Ронан, которая одела шелковое платье от Gucci.

А здесь: BAFTA-2020: объявлены победители престижной премии

Марго Роббі
Марго Робби / Getty Images 

Сірша Ронан
Сирша Ронан / Instagram / @hellomag

Звезда фильма "Джуди" и лауреат премии BAFTA-2020 в номинации "Лучшая актриса" Рене Зеллвегер поражала на красной дорожке в элегантном розовом платье-футляре от Prada. Элла Балинска же отдала предпочтение воздушному образу от Giambattista Valli. Мини длина и длинный шлейф произвели большое впечатление на ее фанатов.

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Getty Images 

Эмилия Кларк выбрала наряд от Schiaparelli, Скарлетт Йоханссон от Vercase, Флоренс Пью от Dries van Noten, а Лоре Дерн от Valentino Couture.

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / Hello 

Йогансссон, Лора Дерн, Флоренс П'ю
Лора Дерн, Флоренс Пью и Скарлетт Йоханссон / Instagram / @hellomag

Зои Кравитц поражала ярким нарядом от Yves Saint Laurent, Джоди Тернер-Смит от Gucci, а Наоми Акки от Valentino.

Зої Кравітц
Зои Кравитц / Instagram / @hellomag


Джоди Тернер-Смит и Наоми Акки ​/ Instagram / @hellomag

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода Кино Марго Робби
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