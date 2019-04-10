Черно-белый дом Даян Китон: чем удивляет жилье оскароносной актрисы – фото

Известная американская актриса, продюсер и режиссер Даян Китон длительное время увлекается дизайном и декором интерьеров.

Таблоиды часто пишут, что она то купила новый дом, то продала старый, но на самом деле актриса воплощает в жизнь свое увлечение. Она находит заброшенные виллы и особняки, реставрирует их и вместе с профессиональными дизайнерами придумывает для них новый дизайн интерьера.

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Актриса показала, как выглядит ее собственное жилье, которое она называет домом мечты.

Немало необычных вещей в ее доме получили новое назначение. Так, в качестве подвесных светильников на кухне Китон использовала промышленные фонари, а ножками для письменного стола в ее кабинете стали колеса старинного поезда.



Промышленные фонари на кухне Даян Китон

Китон признается, что может комфортно себя чувствовать в черно-белом пространстве, поэтому именно эти цвета преобладают в интерьере ее дома.

По словам актрисы, цвета интерьеру должны добавлять люди.

Иногда у меня дома собирается такая "палитра", что просто глаз радуется,

– говорит Китон.



Монохромный дизайн интерьера дома Даян Китон

Кто такая Дайан Китон?Американская актриса, продюсер и режиссер, настоящее имя которой Даян Холл. "Оскар" за лучшую женскую роль она получила за роль в фильме Вуди Аллена "Энни Холл". Также известна благодаря роли Кей Адамс в трилогии "Крестный отец". В 2016-м сыграла роль сестры Мэри в сериале "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли.