Черное зеркало 5 сезон: сюжет и трейлеры всех серий

Последний, 5 сезон, вышел 5 июня. Все 3 серии "Черного зеркала" появились одновременно. На протяжении последних лет сериал "Черное зеркало" получил немало фанатов по всему миру. О чем говорится в 1, 2 и 3 серии 5 сезона сериала "Черное зеркало" читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

1 серия нового сезона Чёрного зеркала называется "Атакующие гадюки". Сюжет разворачивается вокруг двоих друзей из колледжа Дэнни и Карла, которые решают снова сыграть в игру с виртуальной реальностью.

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Где смотреть. Первыми увидеть свежие серии 5 сезона популярного сериала "Черное зеркало" могут подписчики сервиса Netflix.

Дата выхода и названия серий 5 сезона сериала "Черное зеркало":

1 серия 5 сезон – "Атакующие гадюки", выход 5 июня

2 серия 5 сезон – "Осколки", выход 5 июня

3 серия 5 сезон – "Рэйчел, Джек и Эшли тоже", выход 5 июня

Описание 1 серии 5 сезона "Черного зеркала"

В этот раз что-то идет не по плану, так как сознание мужчин переносится в их аватары, поэтому они могут чувствовать все, что происходит в игре. Речь идет и об ударах, и о более интимном в образах персонажей Ланса и Роксет. Но, кажется, то, что происходит в игре, остается не только в игре, а реальная жизнь мужчин ощутимо меняется. Серия затрагивает темы сексуальности и гендерной текучести, а также порнографии.

Сериал "Черное зеркало" 5 сезон 1 серия, смотрите трейлер:

Описание 2 серии 5 сезона "Черного зеркала"

Вторая серия сезона получила название "Осколки" и рассказывает о другом типе страсти к технологиям. Главным героем становится один из водителей компании, которая напоминает Uber. Его зовут Крис, и его жизнь идет не так, как хотелось бы.

Ежедневно он парковался возле офиса компании Smithereens, и однажды к нему в машину садится один из ее работников Джейден. Внезапно водитель наводит на него пистолет и начинает требовать встречи с гендиректором корпорации. Сюжет довольно непредсказуем, так как постепенно раскрывает настоящие мотивы Криса.

Сериал "Черное зеркало" 5 сезон 2 серия, смотрите трейлер:

Описание 3 серии 5 сезона "Черного зеркала"

Финальный эпизод сезона получил название "Рэйчел, Джек и Эшли тоже". В нём показано, как безумно популярная звезда Эшли решает создать идеального робота-игрушку для детей, который напоминает ее саму.

Одну из таких игрушек получает одинокая фанатка артистки Рейчел. У девушки немало своих проблем, которые должна хоть немного затмить игрушка. Правда, робот не настолько прост, как казалось в рекламе. Копия Рейчел на самом деле имеет сознание и способна по-настоящему изменить жизнь своей обладательницы.

Сериал "Черное зеркало" 5 сезон 3 серия, смотрите трейлер:

Что такое "Черное зеркало"? Научно-фантастический сериал, который показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Создатель сериала Чарли Брукер. Первый сезон "Черного зеркала" вышел в 2011 году.