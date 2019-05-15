"Черное зеркало" пятый сезон: в сети появился трейлер культового сериала

Стриминговый сервис Netflix презентовал взрывной трейлер к очередному сезону "Черного зеркала". Фанаты научно-фантастической ленты смогут уже вскоре насладиться новой дозой необычных эпизодов.

Трейлер к пятому сезону сериала "Черное зеркало" опубликовали представители стримингового сервиса Netflix и создатели картины на YouTube-канале.

Читайте также: Украинский фильм "Домой" на Каннском фестивале: чем поражает лента и когда ждать премьеру

В марте прошлого года стало известно, что сериал получит продолжение, и сразу был опубликован первый тизер. После этого появлялись слухи, что в сериале сыграет певица Майли Сайрус. Теперь, когда трейлер 5 сезона официально представлен, актерский состав также раскрыт. В эпизодах снялись Эндрю Скотт, Энтони Маки, Майли Сайрус и Тофер Грейс.

Премьера сериала запланирована на 5 июня.

Смотреть трейлер к пятому сезону "Черного зеркала": видео