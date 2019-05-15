"Черное зеркало" пятый сезон: в сети появился трейлер культового сериала

16 Читати новину українською
"Черное зеркало" пятый сезон
"Черное зеркало" пятый сезон / IMDb

Стриминговый сервис Netflix презентовал взрывной трейлер к очередному сезону "Черного зеркала". Фанаты научно-фантастической ленты смогут уже вскоре насладиться новой дозой необычных эпизодов.

Трейлер к пятому сезону сериала "Черное зеркало" опубликовали представители стримингового сервиса Netflix и создатели картины на YouTube-канале.

Читайте также: Украинский фильм "Домой" на Каннском фестивале: чем поражает лента и когда ждать премьеру

В марте прошлого года стало известно, что сериал получит продолжение, и сразу был опубликован первый тизер. После этого появлялись слухи, что в сериале сыграет певица Майли Сайрус. Теперь, когда трейлер 5 сезона официально представлен, актерский состав также раскрыт. В эпизодах снялись Эндрю Скотт, Энтони Маки, Майли Сайрус и Тофер Грейс.

Премьера сериала запланирована на 5 июня.

Смотреть трейлер к пятому сезону "Черного зеркала": видео

 
blog_ava
Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
сегодня
2747
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
сегодня 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
636
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня 15:11 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
1731
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня 14:28 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей 137
От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
сегодня 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
Юлія Михайлова 253
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня 10:30 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
1461
Новости
Больше новостей
Залиште відгук