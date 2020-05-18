В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма

17 мая на телеканале "1+1" состоялась телевизионная премьера фильма "Черный ворон". Историческая драма привлекла внимание тысяч киноманов и заставила в очередной раз говорить о себе всю Украину. Журналисты LifeStyle 24 решили познакомить читателей со звездами киноленты.

"Черный ворон": что известно о фильме

Еще в 2019 году украинцы смогли посмотреть фильм "Черный ворон" в кинотеатрах. Эта новинка кино с первых дней проката привлекла немалое внимание киноманов, ведь показала борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. По данным 24 канала, тогда фильм посмотрели более 23 тысяч человек, что помогло авторам собрать в прокате более 2 миллионов гривен. Теперь же киноленту смогли увидеть миллионы зрителей.

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Исторический роман Василия Шкляра экранизировал режиссер Тарас Ткаченко. Именно он мастерски передал непростую историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон.

По сюжету, главный герой, пытаясь начать новую жизнь с беременной женой, переезжает на хутор, который расположен недалеко от города Каменка. И уже на вокзале супруги понимают, что от войны убежать невозможно, ведь туда уже прибыл целый полк военных со своим руководителем – чекистом Евдокимовым. Поэтому Иван сознательно жертвует семейным счастьем и начинает борьбу за будущее украинцев.

Смотрите трейлер к фильму "Черный ворон": видео

Актеры фильма "Черный ворон"

Тарас Цымбалюк

Главного героя фильма "Черный ворон" сыграл талантливый Тарас Цымбалюк. По словам актера, эта роль была для него очень близкой. А все потому, что отец Тараса Цымбалюка – профессиональный историк и филолог, поэтому с раннего возраста он знал, что такое Холодный Яр и какими трагическими страницами изобилует прошлое Украины.



Тарас Цымбалюк в фильме "Черный ворон" / 1+1

Тарас Цымбалюк получил образование в Киеве и стал дипломированным актером драматического театра и кино. Он сыграл в успешных фильмах и сериалах. В частности, Тараса Цымбалюка можно увидеть в "Поймать Кайдаша", "Дневники Темного", "Крепостная", "Личное дело", "Отдел 44", "Деревня на миллион" и др.

30-летний актер не женат. Тарас Цымбалюк строит отношения со стилистом и фотографом Тиной Антоненко, однако пока не пошел с девушкой к алтарю. В то же время в сети пара с удовольствием демонстрирует романтические фото.



Тарас Цымбалюк с любимой девушкой / Instagram / @ taras.tsymbaliuk

Павел Москаль

Повстанца Вурдалаку в киноленте сыграл Павел Москаль. О харизматичном актере журналистам известно немного. Мужчина родом со Львова и после завершения обучения долгое время работал в театре. Его актерская карьера насчитывает десятки известных фильмов и сериалов, среди которых – "Не зарекайся", "Райское место", "Тот, кто не спит", "По закону", "Возвращение", "Зоя".

В соцсетях Павел Москаль указывает, что находится в браке, однако фото с женой актер не публикует.



"Черный ворон": актер Павел Москаль

Ксения Данилова

Одну из главных ролей в фильме "Черный ворон" получила Ксения Данилова. В киноленте она перевоплотилась в хрупкую девушку Тину, жену главного героя.



Ксения Данилова в фильме "Черный ворон" / Кадр из фильма

Ксения Данилова училась в Киеве. После окончания университета она начала работать в театре, а также снялась в таких телепроектах, как "Сердце матери", "Хороший парень", "Спросите у осени", "Капитанша", "День солнца".

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Андрей Мостренко

А вот антигероя мастерски сыграл актер Андрей Мостренко. В фильме "Черный ворон" киноманы его увидят в образе чекиста Евдокимова, который не имеет ни сострадания к другим, ни доблести.



Андрей Мостренко в фильме "Черный ворон" / Пресс-служба

Андрей Мостренко является Заслуженным артистом Украины. Десятки лет он проработал в театре и известен зрителям по телепроекту "По законам военного времени 2", "Не отпускай", "Один в поле воин", "Отдай мою мечту", "За три дня до любви", "Линия света", "Добровольцы", "Завещание принцессы", "На линии жизни", "Когда возвращается прошлое" и др.

Сергей Бабкин

Эпизодическую, но, без сомнения, яркую роль получил в фильме и Сергей Бабкин. Музыкант начинал свою карьеру, как актер, работая в Харьковском театре. До сих пор Сергей Бабкин с женой Снежаной охотно играет в постановках, демонстрируя свой талант перевоплощений.



Сергей и Снежана Бабкины / YULA

В киноленте "Черный ворон" он сыграл отшельника Варфоломея. На съемочной площадке Сергей Бабкин предстал в гриме, благодаря которому сложно узнать известного артиста.



Сергей Бабкин в фильме "Черный ворон" / Пресс-служба

Наталья Сумская

Сыграла в "Черном вороне" и знаменитая актриса Наталья Сумская. В исторической драме она предстала в образе гадалки Евдокии, которая находилась рядом с повстанцами и помогала им.



Наталья Сумская в фильме "Черный ворон" / Пресс-служба

С детства Наталья Сумская знала, что станет актрисой. Все потому, что ее родители – актеры Национального театра им. Ивана Франко Вячеслав Сумской и Анна Опанасенко-Сумская. Поэтому с сестрой Ольгой она с подросткового возраста строила путь к успеху.

За десятки лет звезда получила престижные кинонаграды и стала Народной артисткой Украины. Наталья Сумская снялась в десятках кинолент, самые известные среди которых – "Слуга народа", "Подорожник", "Сказка старого мельника", "Сторожевая застава", "Деревня на миллион", "Пока станица спит", "Конотопская ведьма", "Закон", "Назар Стодоля".

Наталья Сумская замужем за Анатолием Хостикоевым, с которым воспитывает двоих детей.



Наталья Сумская с мужем / Таблоid