Популярная украинская исполнительница Alyosha, находясь на последних неделях беременности, презентовала новую песню и лирическое видео к ней. Перед третьими родами она подарила поклонникам композицию "НеВоНа".

Ролик звезда обнародовала на официальном ютуб-канале. В описании к видео она рассказала историю написания композиции и отметила, что идея этого трека возникла у нее в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова.

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Выходить летом с релизом не планировалось: работа над треком заняла около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков,

– призналась артистка.

Образы Alyosha в лирик-видео

Во время съемочного процесса исполнительница сменила четыре образа. Она становилась рыжей, брюнеткой, блондинкой и с необычным для себя малиновым цветом волосами. Ради эффектного ролика Alyosha решилась на кардинальные изменения имиджа и неординарные эксперименты. И ей удалось ошеломить поклонников и вызвать активные обсуждения вокруг очередной работы.

Alyosha – "НеВоНа": смотрите видео онлайн

Звезда рассказала, что в песне речь идет не о ее личной истории, а той, что навеяна наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. Это история о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется в придуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каким он есть на самом деле.

По традиции, через некоторое время, такие отношения становятся очень "веселыми" или прекращаются совсем. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным,

– прокомментировала певица.