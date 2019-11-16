Чешское утро: Леся Никитюк показала, как начинает свой день

Украинская телеведущая находится в Праге с мамой. На днях вместе с примой-балериной Екатериной Кухар она посетила светское мероприятие от бренда авто Porsche. После эффектного появления на презентации автомобиля звезда взялась за дегустацию чешской кухни.

Телеведущая получила народную любовь благодаря своей простоте и остроумию. Леся Никитюк часто публикует в инстаграме фото не только в совершенных образах, но и из обыденной жизни. Именно поэтому поклонники часто могут увидеть ее без макияжа и в повседневной одежде.

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На этот раз звезда показала подписчикам свой завтрак в Праге. Она не стала изменять местным традициям и выбрала напиток, которым Чехия славится на весь мир, – пиво. Дополнила Леся Никитюк свой гастрономический тур по колоритным блюдам – супом в хлебной тарелке.

Хорошо утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло! Ваша Лесядло. Foto – Мамадло,

– с юмором подписала Леся фотографию.

Накануне Леся Никитюк провела вечер не менее весело. Вместе с мамой она посетила один из ресторанов в Праге. Подавляющее большинство посетителей заведения – мужчины. Их развлекали местные музыканты.