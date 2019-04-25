Чилийский скульптор показал Маска и Безоса в образах античных полководцев: фото

Чилийский художник Себастьян Эрразурис создает скульптуры в античном стиле. Однако его героями являются не римские полководцы или императоры, а современные ИТ-специалисты и стартаперы.

Так, в серии работ под названием "Начало конца" самый богатый человек мира – основатель Amazon Джефф Безос – предстал перед нами с копьем на коне, основатель Space X и Tesla Илон Маск превратился в раненого ангела, а глава Facebook Марк Цукерберг изображен как бюст Цезаря с надписью "Новый опиум", пишет Inspire.

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Соучредитель Google Сергей Брин стал императором в Google Glass, а основатель Apple Стив Джобс, по замыслу скульптура, – пророком в джинсах, гольфе и кроссовках со смартфоном в руках.

Выставка Себастьяна Эрразуриса "Новый опиум"

Эрразурис объяснил замысел своих скульптур тем, что хотел провести аналогию между падением Римской империи и современным цифровым миром. По мнению художника, последний тоже терпит поражение. Для него каждый образ – это социальный комментарий.

Выставку можно посетить с 1 по 24 мая в креативном пространстве Elizabeth Collective в Нью-Йорке.