Чилийский скульптор показал Маска и Безоса в образах античных полководцев: фото

9 Читати новину українською
Скульптура Безоса в роли полководца
Скульптура Безоса в роли полководца / Instagram // sebastianstudio

Чилийский художник Себастьян Эрразурис создает скульптуры в античном стиле. Однако его героями являются не римские полководцы или императоры, а современные ИТ-специалисты и стартаперы.

Так, в серии работ под названием "Начало конца" самый богатый человек мира – основатель Amazon Джефф Безос – предстал перед нами с копьем на коне, основатель Space X и Tesla Илон Маск превратился в раненого ангела, а глава Facebook Марк Цукерберг изображен как бюст Цезаря с надписью "Новый опиум", пишет Inspire.

Читайте также: Украинские студенты придали классическим произведениям современные оттенки: забавные постеры

Соучредитель Google Сергей Брин стал императором в Google Glass, а основатель Apple Стив Джобс, по замыслу скульптура, – пророком в джинсах, гольфе и кроссовках со смартфоном в руках.

Выставка Себастьяна Эрразуриса "Новый опиум"

Эрразурис объяснил замысел своих скульптур тем, что хотел провести аналогию между падением Римской империи и современным цифровым миром. По мнению художника, последний тоже терпит поражение. Для него каждый образ – это социальный комментарий.

Выставку можно посетить с 1 по 24 мая в креативном пространстве Elizabeth Collective в Нью-Йорке.

blog_ava
Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
сегодня
111720
Теги: LifeStyle Илон Маск Джефф Безос Новости LifeStyle Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 14:40 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
788
Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
сегодня 10:27 Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
7465
Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
24 апреля 16:46 Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
328
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
24 апреля 13:00 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
17112
"Хэллбой": черти что на большом экране
24 апреля 12:29 "Хэллбой": черти что на большом экране
Юлія Ліпенцева 181
Новости
Больше новостей
Залиште відгук