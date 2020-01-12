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Что готовят в Щедрый вечер: полный список блюд, которые должны стоять на столе

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Блюда на Щедрый вечер / Clutch

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год (по старому стилю), а также в этот вечер хозяйки готовят Щедрый вечер из разнообразных блюд. Что именно по традициям должно стоять на столе – читайте далее.

Щедрый вечер происходит от количества блюд, которые стоят на столе в каждой семье. Этот ужин не является постным, как на Святой Вечер, а наоборот – готовится много мясных и сытных блюд. Таким образом, в канун Старого Нового года семья за столом благодарит Бога за полученные дары и просит новых на весь следующий год.

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Надднепрянская Украина и Гуцульщина празднуют Щедрый вечер как значительный праздник рождественского цикла. Галицкое Подолье не празднует, потому что Щедрый вечер у галичан – накануне Крещения, а именно – 18 января, тогда как на Приднепровье это – Голодная кутья.

щедрий вечір
Список блюд на Щедрый вечер

Считается, что чем больше блюд будет на столе, тем благополучнее пройдет год. На праздничный ужин надо накрыть на стол красивую скатерть, украсить колосками, а на середину стола поставить кутью. Именно с этого главного блюда следует начинать трапезу.

Блюда на Щедрый вечер: полный список

  1. Кутья
  2. Мясные изделия (колбаса, ветчина)
  3. Холодец
  4. Блины с мясом
  5. Вареники с картофелем или сыром
  6. Кровянка
  7. Потапцы
  8. Верещака
  9. Голубцы
  10. Рыба (жареная или селедка)
  11. Узвар
  12. Пончики

Что символизируют блюда на столе в Щедрый вечер

Кутья – вареная пшеница с медом и маком является актом жертвы Богу. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова.

Голубцы – голубь – символ Божьей любви, символ Святого Духа, символ красоты и силы, полученной от Создателя.

Рыба – в раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Три переплетенных рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Вареники – символизируют достаток. Место человека Господь призначил в Царстве Божьем, где он чувствует себя хорошо "как вареник в масле".

Блины – символ Солнца. Новым Солнцем для христиан стал Иисус Христос.

Узвар – представляет жизнь, которая предоставляется каждому человеку. Святая вода является символом очищения тела и души.

Пончики – святые на небе, которые поверили в Иисуса и получили вечную жизнь. Их миллионы, и каждый человек, в частности христианин, призван к той сладкой, полноценной, вечной жизни.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Food and Drinks Традиции Рождество
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