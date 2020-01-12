Что готовят в Щедрый вечер: полный список блюд, которые должны стоять на столе

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год (по старому стилю), а также в этот вечер хозяйки готовят Щедрый вечер из разнообразных блюд. Что именно по традициям должно стоять на столе – читайте далее.

Щедрый вечер происходит от количества блюд, которые стоят на столе в каждой семье. Этот ужин не является постным, как на Святой Вечер, а наоборот – готовится много мясных и сытных блюд. Таким образом, в канун Старого Нового года семья за столом благодарит Бога за полученные дары и просит новых на весь следующий год.

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Надднепрянская Украина и Гуцульщина празднуют Щедрый вечер как значительный праздник рождественского цикла. Галицкое Подолье не празднует, потому что Щедрый вечер у галичан – накануне Крещения, а именно – 18 января, тогда как на Приднепровье это – Голодная кутья.



Список блюд на Щедрый вечер

Считается, что чем больше блюд будет на столе, тем благополучнее пройдет год. На праздничный ужин надо накрыть на стол красивую скатерть, украсить колосками, а на середину стола поставить кутью. Именно с этого главного блюда следует начинать трапезу.

Блюда на Щедрый вечер: полный список

Кутья Мясные изделия (колбаса, ветчина) Холодец Блины с мясом Вареники с картофелем или сыром Кровянка Потапцы Верещака Голубцы Рыба (жареная или селедка) Узвар Пончики

Что символизируют блюда на столе в Щедрый вечер

Кутья – вареная пшеница с медом и маком является актом жертвы Богу. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова.

Голубцы – голубь – символ Божьей любви, символ Святого Духа, символ красоты и силы, полученной от Создателя.

Рыба – в раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Три переплетенных рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Вареники – символизируют достаток. Место человека Господь призначил в Царстве Божьем, где он чувствует себя хорошо "как вареник в масле".

Блины – символ Солнца. Новым Солнцем для христиан стал Иисус Христос.

Узвар – представляет жизнь, которая предоставляется каждому человеку. Святая вода является символом очищения тела и души.

Пончики – святые на небе, которые поверили в Иисуса и получили вечную жизнь. Их миллионы, и каждый человек, в частности христианин, призван к той сладкой, полноценной, вечной жизни.