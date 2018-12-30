Что лучше одеть на Новый год 2019: стильные советы дизайнера

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Что лучше одеть на Новый год 2019
Что лучше одеть на Новый год 2019 / Фото из открытых источников

Когда праздничное меню расписано, а елка украшена, можно позаботиться и о себе. Ведь в новогоднюю ночь должны сиять и вы. Дизайнеры и астрологи рассказали, в чем лучше встречать год Желтого Кабана.

Астрологи советуют задобрить хозяина в следующем году – Желтого кабана – разнообразными цветами.

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"Должны преобладать такие цвета: золото, желтый, охра, оттенки зеленого и пепельного цвета", – отметила астролог Юлия Богдан.

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Год Свиньи стоит встречать в платье желтых или золотых цветов

Дизайнер концептуальной одежды Елена Буренина сказала, что можно выбрать нежные тона. В этот год не обязательно одевать платье, так как Свинья любит комфорт. Поэтому теплый свитшот с необычным узором – тренд, в котором и в горы, и на вечеринку.

одяг новий рік
Свитшот с необычным узором – это тренд, в котором и в горы, и на вечеринку

Если хотите быть впереди моды, укутайтесь в теплый ангоровый пиджак. Или же к нейтральному цвету добавьте модный оттенок кадмий.

"Например, если мы используем черный оттенок, то нужно дополнить его ярким пятном", – пояснила дизайнер Елена Буренина.

образ новий рік
Стильный акцент в образе на Новый год

А главное, чтобы в новогоднюю ночь сияла не только одежда, но и глаза. Ведь в следующем году есть что ждать с нетерпением, так как 2019-й астрологи называют годом справедливости. И если ваши усилия в 2018 году не оценили, то скоро все изменится к лучшему.

Смотрите видео, что лучше одеть на Новый год 2019:

 

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода Новогодние праздники
Источник: 24 канал
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