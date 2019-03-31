Что нужно Украине: Святослав Вакарчук прокомментировал президентские выборы

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Президентские выборы 2018: Святослав Вакарчук
Президентские выборы 2018: Святослав Вакарчук / 24 Канал

Лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пришел на избирательный участок в Киеве. Артист исполнил свой гражданский долг и дал комментарий журналистам.

В воскресенье, 31 марта, украинцы приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов на пост президента. Проголосовал и певец Святослав Вакарчук, известный своими патриотическими заявлениями.

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Вокалист группы Океан Эльзы долго держал интригу, будет ли баллотироваться на пост главы государства, и хотя имел высокие рейтинги, заявление в ЦИК так и не подал. Уже на выборах лидер "Океана Эльзы" заявил, что долго обдумывал, за кого отдать свой голос, потому что среди 39 претендентов на президентское кресло не нашел того, кто полностью бы соответствовал всем его требованиям.

Каждый из нас перед тем, как голосовать, должен взвесить все за и против, должен обдумать самое главное – куда движется страна, каким образом, что тот или иной кандидат предлагает для этого сделать. Я взвесил. Надеюсь, все это сделали,
– отметил Святослав Вакарчук.

Кроме этого, артист откровенно рассказал, чего не хватает украинской политике. По словам Святослава Вакарчука, государству не хватает политической культуры, а ни один из кандидатов на пост президента не внес этого в свою программу.

Самое главное, что нужно Украине сегодня, по моему мнению – это изменение политической культуры. К сожалению, никто из 39 кандидатов не предлагает этого. Мы видим большое количество имен, но не знаем, кто за ними стоит. Мы видим много лозунгов и красивых слов, но очень мало реальных идей и эффективных алгоритмов их реализации. Мы видим огромное количество обещаний, но очень маленькая вероятность, что их выполнят. То есть и культура осталась неизменной,
– отметил Святослав Вакарчук.

Не обошел Святослав Вакарчук достаточно острого вопроса от журналистов относительно парламентских выборов. Артист не дал четкого ответа, появится ли его имя в бюллетенях.

 

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Теги: LifeStyle Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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