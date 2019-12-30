Что нужно успеть перед Новым годом: 5 обязательных дел от Оли Цибульской

В канун Нового года украинцы накопили немало дел, которые нужно решить до начала 2020-го. Своим списком поделилась и певица Оля Цибульская. Так что же нужно успеть до начала января – смотрите в советах от артистки.

Как известно, Оля Цибульская – активный блогер. На официальной инстаграм-странице она активно делится с подписчиками своими рецептами стройности и семейного счастья. Не обошла вниманием звезда и новогодние праздники, поэтому распространила в сети 5 дел, которые следует решить до 1 января 2020 года.

Читайте также: Оля Цибульская празднует день рождения: 5 саміх больших тайн певицы

Что нужно сделать до Нового года

1. Не стоит забывать, что Новый год – достаточно семейный праздник. Поэтому, когда дети или родные проснутся 1 января, им будет приятно найти под елкой неожиданные сюрпризы. Поэтому не поленитесь и приобретите подарки.

Купить подарки родным и друзьям. Найти подарок себе. "Случайно" отправить мужу ссылку на него и добавить: "Ой, не тебе",

– посоветовала Оля Цибульская.

2. Примерьте самые лучшие наряды из своего гардероба. Оля Цибульская планирует надеть свои сценические образы, чтобы выбрать лучший. А вот украинкам стоит позаботиться заранее об одежде для Нового года, ведь "как встретишь год, так его и проведешь".

Перемерить со стилистом все концертные образы. Обрадоваться от того, что в Новогоднюю ночь буду выглядеть роскошно на сцене. Еще больше обрадоваться от того, что потом дома переоденусь в пижаму,

– поделилась делом №2 Оля Цибульская.

3. Дети всегда искренне верят в Николая и Деда Мороза, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они сохранили это ощущение чуда надолго.

Рассыпать с сыном вечером муку у елки и ждать следы Деда Мороза. Утром не найти муку. Найти белого кота, который еще вечером был серым,

– написала артистка.

4. "Составить список покупок для стола. Пойти в супермаркет. Увидеть очереди на кассу. Вспомнить, что я не ем после 19 часов", – в шутку добавила она.

5. И в завершение не забудьте загадать желание, которое непременно осуществится в Новом 2020 году!