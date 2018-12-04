Не откладывайте подготовку подарков для своей половинки на последний день. Чтобы не суетиться и выбрать идеальный подарок – читайте нашу подборку, что подарить девушке на Новый год.

Что подарить девушке на Новый год

Мы составили список идей, что подарить девушке на Новый 2019 год. И прежде, чем выбрать для любимой презент, вспомните ее увлечения, хобби, то, что больше всего ее радует. А может она уже говорила, что давно мечтает о какой-то вещи?

Вы можете выбрать что-то из нашего списка или скомбинировать несколько вариантов.

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Бьюти техника

Если ваша половинка все косметические процедуры делает самостоятельно, то бьюти гаджеты точно ей понравятся. Современные высокотехнологичные устройства не только экономят время, они еще и способны превратить обычные ритуалы красоты по уходу, как в салоне красоты.

Один из вариантов таких бьюти гаджетов – плойка-машинка, которая автоматически затягивает прядь волос и через несколько секунд формирует идеальный локон.

Смотрите видео, как работает плойка-машинка:

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Также можно приобрести набор для аппаратного маникюра, в который входят несколько насадок, которые отличаются разной форме и структуре поверхности.

Набор для апапратного маникюра

Еще одно популярное бьюти изобретение – электрическая щетка для очищения кожи лица. Устройство глубоко и одновременно деликатно смывает остатки косметики и другие виды загрязнения.

Щетка для очищения лица

Книги

На первый взгляд книга может показаться банальной идеей для подарка. Однако сейчас на украинском рынке такой большой выбор книг знаменитых авторов с прекрасным переводом и стильной обложкой, которые точно не стыдно вручить в качестве подарка.

Замечательным подарком на Новый год станет атмосферная "Маленькая книга хюгге. Как жить хорошо по-датски". Она точно прибавит праздничного настроения любимой девушке.

"Маленькая книга хюгге. Как жить хорошо по-датски"

Если ваша половинка следит за своим телом, ведет здоровый образ жизни – подбирайте ей книгу на такую тематику. Один из вариантов – "Книга о теле" голливудской актрисы Камерон Диаз и диетолога Сандры Барк. Автор интересно рассказывают, как оставаться здоровой, привлекательной и энергичной в любом возрасте.

"Книга про тело"

Также можно подарить биографию человека, которым увлекается ваша девушка. Эти книги рассказывают истории успеха, что действительно вдохновляют.

Если девушка увлекается кулинарией, тогда смело дарите книги с рецептами разных стран мира или секретами приготовления блюд от известных шеф-поваров.

"Как стать лучшим поваром"

Рукоделие и хобби

Если ваша половинка очень творческая, то и идей для подарка на Новый год масса. Например, можно подарить любимой набор для творчества или сертификат на мастер-класс.

Или подарите ей картину, которую она сможет сама нарисовать. Это специальные полотна с номерами, которые нужно раскрасить определенным цветом. Номер цвета указан на холсте картины и на баночках с красками. С таким набором любой сможет почувствовать себя художником.

Картина с номерами

Пижама

Здесь есть два варианта: либо выбирайте обольстительную шелковисто-кружевную пижаму для девушки-соблазнительницы, или подарите теплую и уютную одежду для сна. Выбор зависит от вкусов и характера вашей половинки.

Если вы склоняетесь ко второму варианту (к слову, теплая пижама сейчас в тренде), то украинские бренды предлагают множество вариантов различных фасонов и принтов. В год Желтой Собаки можно выбрать пижаму в теплых тонах или с изображением этой милой зверушки.

Пижама

Эмоции

Впечатления, которые переживете вдвоем, навсегда останутся ярким воспоминанием, а также добавят огня в ваши отношения. Подарите девушке сертификат или билет на занятие, которое вы сможете сделать вместе, например, возьмите урок верховой езды, Промчитесь на картинге или пройдите какой-то квест.

Если хотите спокойный вариант – сходите на антистрессовый или тайский массаж на двоих.

Прогулка на конях