Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана

736 Читати новину українською
Что вы знаете о Сергее Жадане
Что вы знаете о Сергее Жадане / Коллаж: LifeStyle 24

Сергей Жадан – один из самых известных украинских писателей современности. Без его творчества трудно себе представить современную литературу нашей страны. 23 августа писатель празднует свой день рождения – ему исполняется 45 лет.

Сегодня Сергей Жадан известен не только как писатель, поэт и музыкант, но и как волонтер, общественный деятель и организатор литературно-художественных мероприятий. А что вы знаете о творчестве и жизни известного писателя?

Читайте также: День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя

Проверьте свои знания и поделитесь результатом с друзьями!

 

 

blog_ava
"Танцы со звездами" 2019: все имена судей и дата выхода
сегодня
3021
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Публикации Новости Харькова Тесты Литература Сергей Жадан
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
сегодня 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
334
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
сегодня 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
736
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
сегодня 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 684
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
сегодня 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
103
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
340
Новости
Больше новостей
Залиште відгук