Что ожидает Украину в 2020 году: предсказания от экстрасенсов и астрологов

Эксперты считают, что 2020 год станет для Украины активным и результативным. Звезды и планеты пророчат трансформационные процессы. Какие же изменения ждут украинцев в 2020 году – читайте в нашем материале.

Что ожидает Украину в 2020 году: предсказания экстрасенсов

Ванга

Болгарский прорицательница говорила о событиях 2020 года. Она предсказывала изменения мыслей украинцев о лжи и войне. Что касается будущего Украины в политическом русле, то в 2020 году отношения между Россией и Украиной будут стабильными и прочными. Кровопролития быть не должно. Также состоится укрепление международных связей.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Ванга говорила о том, что украинский народ захочет изменений не только в политической жизни, но и в культурной. Музыкальное направление и живопись станут примером для других стран. Кино, литература привлекут иностранных представителей. Деятели искусства будут пытаться выйти на новый уровень, а международная арена уже ждет талантливых людей.



Что ждет Украину в 2020 году / Фото: DRONARIUM

Вера Лион

О том, что украинцам надоест нищета говорит и Вера Лион. Она убеждена, что к жителям должно прийти прозрение.

Когда украинцы лишатся внутреннего зла, тогда наступит мир,

– Вера Лион.

Именно люди выбирают будущее страны, но негатив внутри – разрушает все на пути.

Хаял Алекперов

Участник битвы экстрасенсов, покоривший сердца зрителей, дал серьезные пророчества и предсказания, каким будет 2020 год для Украины.

Хаял Алексперов благодаря сверхспособности считает, что украинцев ожидают обострения на политическом Олимпе. Конфликт юго-востока надоест другим странам, и украинцы останутся со своими проблемами. Также он добавил, что страшные тайны выплывут наружу. Политики, бизнесмены, злоупотребляющие властью, по его мнению, должны быть арестованы и наказании судом.

А карпатские экстрасенсы прогнозируют расцвет государства в 2020 году. Они предполагают, что Украина наконец поднимется с колен. Карпатская целительница Магдалена уверена, что в следующем году в Украине улучшится экономическая и социальная сферы.

Гороскоп Украины на 2020 год

В течение года в Украине будут подниматься финансовые вопросы. Положение Урана в шестом Доме солярной карты предсказывает изменения в исполнительных органах страны. Украинцев ожидают реформы в органах местного самоуправления, администрации и так далее. Реформы не будут такими уж глобальными, как некоторые ожидают, но – они будут.

Финансовые перспективы в Украине существуют, говорят астрологи. Материальную помощь готовы предоставить дружественные страны. Но возможно нерациональное использование средств и большие расходы.



Астрологи о будущем Украины 2020 / Фото: ТСН

В 2020 году Украине грозят серьезные трудности в соглашениях и договоренностях с иностранными партнерами. Возможны разногласия с США и Европой, нет единой согласованной стратегии.

В различных методах прогностики наблюдаются гармоничные аспекты, поэтому можно сказать, что 2020 год для Украины выглядит неплохим. На общем фоне выделяется планета Марс, она предсказывает период активной работы и преобразования страны. Процессы идут динамично, возможны реформы, смена исполнительных органов, есть движение – это для Украины является важным фактором. В 2020 году за короткий срок может быть много выполненной работы, наиболее активный период март – июль 2020 года.

Астролог Людмила Халанская: какие изменения произойдут в стране в год Белой Стальной Крысы?

Украинский астролог Людмила Халанская сделала прогноз для Украины на 2020 год. По ее словам, следующий год будет более благоприятным. Также она назвала важные даты, на которые стоит обратить внимание.

Наиболее значимым в 2020 году будет соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Обе эти планеты создадут несколько точных соединений друг с другом в течение года. Такое расположение планет повлечет за собой существенные политические и социальные изменения. Это могут быть не безболезненные, но необходимые для дальнейшего развития страны изменения.

В своем прогнозе будущего Украины астролог отметила, что страну ожидают важные события и 2020 год будет очень важным.

С самого начала года до середины весны и потом еще раз в конце года страну ожидают гарантированные благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия.



Что ожидает Украину в 2020 году/ Фото: kp.ua

В январе и феврале появится возможность отрегулировать, регламентировать, официально узаконить важные для государства положения и нормы.

Также в 2020 году взаимодействие планет будет способствовать дальнейшему формированию идеологии, правильных, нужных, полезных для жизни государства идей и представлений.