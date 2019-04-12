Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото

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Рецепты пасхи с фото - 8 рецептов вкусной пасхи на Пасху 2019
Оригинальные рецепты куличей на Пасху 2019 / LifeStyle 24

Вкусный и пышный кулич с белой глазурью и изюмом – главное блюдо Пасхи. LifeStyle 24 отобрал 8 самых интересных рецептов для приготовления главного блюда вашего стола на праздник.

Каждая хозяйка, которая готовит пасхальный хлеб самостоятельно, пытается поразить вкусом и оформлением. Но кроме традиционных ингредиентов, в тесто можно добавлять шампанское или даже грудинку. А мы расскажем, как это сделать на Пасху 2019.

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Экзотическая паска с сыром и грудинкой

Ингредиенты для опары:
мука – 70 г
прессованные дрожжи – 20 г
молоко – 240 г

Ингредиенты для теста:
мука – 500 г
соль – 1 ч. ложка
сахар – 1 ст. ложка
яйца –2 шт.
сливочное масло – 180 г
твердый сыр – 180 г
копченая грудинка – 180 г
растительное масло – 1 ст. ложка

Паска с сыром
Паска с сыром и грудинкой понравится гурманам

Рецепт приготовления кулича с сыром и грудинкой:

1. В большой миске смешайте муку с дрожжами и замесите до однородности. Накройте и оставьте при комнатной температуре на час. Опара будет пениться, а если по миске ударить ложкой, просядет в центре.

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2. Нарежьте грудинку кубиками. Положите в сковороду вместе с растительным маслом и обжарьте до румяного цвета. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Сыр натрите.

3. Смешайте в миске муку, соль и сахар. Добавьте яйца и опару. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не соберется в толстый слой. Накройте тесто пленкой и оставьте на 10-15 минут.

4. Разделите масло на 4 части и постепенно введите в тесто. Добавьте в тесто кусочки грудинки и натертый сыр и перемешайте его руками.

5. Переложите тесто в смазанную маслом миску, закройте и оставьте для расстойки, пока тесто не увеличится в объеме в 1,5 раза.

6. Смажьте маслом форму для выпечки. Разделите тесто на две части и скатайте каждую в шар. Выложите тесто в форму и оставьте на 90 минут.

7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кулич 50-60 минут.

Паска с шампанским

Ингредиенты для опары:
мука – 190 г
дрожжи – 9 г
шампанское полусладкое – 190 г

Ингредиенты для теста:
мука –500 г
смесь цукатов и изюма – 350 г
дрожжи живые – 35 г
соль – 10 г
сахар – 160 г
яйца – 4 шт.
молоко – 100 г
масло сливочное – 280 г
орехи грецкие – 120 г

Паска с шампанским
Таким куличом вы точно удивите гостей

Рецепт приготовления паски с шампанским:

1. Приготовьте закваску: смешайте дрожжи, шампанское, просеянную муку, накройте полотенцем, поставьте в теплое темное место на час.

2. Смешайте муку, дрожжи, соль, сахар, размягченное сливочное масло, яйца, молоко. Добавьте опару и перемешайте тесто. Добавьте орехи и цукаты с изюмом, еще раз перемешайте.

3. Выложите тесто в форму и оставьте на час. Выпекайте до золотистого цвета, то есть примерно 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Шоколадно-апельсиновая паска

Ингредиенты для теста и опары:
мука – 320 г
сухие дрожжи – 8 г
молоко – 160 мл
шоколад – 100 г
апельсин – 1 шт.
сливочное масло м 150 г
яйцо – 1 шт.
соль

Ингредиенты для глазури:
шоколад – 50 г
сливочное масло – 25 г
кондитерская посыпка

Паска с шоколадом
Кулич с шоколадом – это очень вкусно!

Рецепт приготовления паски с шоколадом:

1. Приготовьте опару: разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте две трети просеянной муки, замесите тесто и оставить подходить в теплом месте на час. Но накройте тесто полотенцем или пленкой.

2. Растопите шоколад на водяной бане. Очистите апельсин и выдавите сок.

3. В опару высыпьте остатки муки, добавьте яйцо, соль, сахар, растопленное сливочное масло, шоколад, апельсиновый сок и цедру. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте еще на час в теплом месте.

4. Разделите тесто на части и выложите в форме, смазанной маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте коло 50 минут.

5. Приготовьте глазурь: растопите шоколад вместе со сливочным маслом, охладите и полейте им паску. По желанию украсьте кондитерской посыпкой.

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Итальянский пасхальный кекс – коломба

Ингредиенты:
мука – 500 г
молоко – 150 мл
свежие дрожжи – 5 г
сахар – 300 г
6 желтков и 4-5 белков
сливочное масло – 140 г
апельсиновый сироп – 2 ст. л.
1 стручок натуральной ванили или порошок ванили
апельсиновые цукаты – 125 г
фундук – 100 г
миндаль – 50 г
сахарные шарики
крахмал
соль

Пасхальный кекс
Так выглядит пасхальная голубка

Пасхальная голубка – традиционный итальянский пасхальный кекс в форме птицы, украшенный миндалем и шариками сахара. В Италии продают специальные формы из бумаги для выпечки голубок. Однако этот кекс можно испечь и в любой другой форме.

Рецепт приготовления итальянского пасхального кекса:

1. Приготовьте опару: в миску положите дрожжи, налейте 125 мл молока и добавьте 125 г муки и хорошо перемешайте. Накройте опару и поставьте в холодную духовку на 8 часов.

2. За 8 часов опара должна увеличиться примерно в три раза, а на поверхности будут пузыри. Добавьте в опару 95 мл воды (температура 37 °С), 65 г сахара и 2 желтка. Хорошо вымесите тесто в комбайне. Затем добавьте 250 г муки, и продолжайте месить тесто.

3. Добавьте 1 желток, 70 г мягкого сливочного масла и продолжайте месить тесто. Через полчаса вымешивания получится гладкое эластичное тесто.

4. Тесто переложите в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в холодную духовку на 11-12 часов.

5. Через указанное время добавьте в тесто 80 г сахара, 2 ст. л. апельсинового сиропа или 1 ст. л. апельсиновой эссенции, 25 мл молока и 2 желтка. Продолжайте месить тесто в комбайне. Добавьте 125 г муки и продолжайте месить. Добавьте 1 желток, 4 г соли, стручок ванили или 1 ч. л. ванильного порошка, 70 г мягкого сливочного масла и хорошо вымесите. Затем добавьте 125 г нарезанных кубиками цукатов.

Пасхальний кекс
Пасхальная голубка

6. Сделайте шарики из теста, накройте полотенцем и поставьте в холодную духовку на час.

7. Затем тесто разложите по формам (тесто должно доходить до половины высоты формочки). Накройте полотенцем и оставьте на 2 часа.

8. Приготовьте глазурь: 100 г фундука, 50 г миндаля, 25 г крахмала, 150 г сахара измельчите в миксере в порошок. Добавьте 4-5 белков, взбитых в крепкую пену, осторожно перемешайте. Глазурь можно выкладывать на сырое тесто

9. Накройте кекс полотенцем, оставьте на 2 часа в холодной духовке. Затем кекс достаньте из духовки, разогрейте ее до 180 °С и поставьте кекс снова.

10. Когда кекс будет на 2 см ниже уровня стенки формы, густо посыпьте его шариками сахара и продолжайте выпекать. Общее время выпечки 50-60 мин.

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Пасхальный кекс с малиной и бананом

Ингредиенты для кекса:
мука – 250 г
сахар – 180 г
сливочное масло (мягкое) – 75 г
яйцо – 3 шт.
соль – ¼ ч. ложки
разрыхлитель – 3 ч. ложки
молоко – 200 мл
бананы – 2 шт.
ванилин – 2 ч. ложки

Ингредиенты для глазури:
сливочный сыр – 250 г
сливочное масло – 20 г
лимонная цедра – 10 г
ванильный экстракт – 1 ч. ложка
щепотка соли
сахар – 350 г
свежая малина – 300 г

Пасхальний кекс
Этот кулич для любителей фруктов

Рецепт приготовления пасхального кекса с малиной:

1. В большой миске взбейте миксером сахар и масло. По одному вводите яйца и постоянно перемешивайте. В другой миске соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте венчиком.

2. В еще одной миске смешайте молоко, бананы (разомните их вилкой) и ваниль. Все это тоже нужно хорошо перемешать. По очереди добавляйте мучную и молочную смеси в сахар с маслом, тщательно перемешивая после каждой ложки. Тесто должно получиться однородным, без комочков.

3. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте около 25 минут в духовке, разогретой до 160 градусов. Выньте кекс из формы и остудите.

4. Чтобы приготовить глазурь, смешайте сливочный сыр, сливочное масло, цедру, ваниль и щепотку соли в большой миске. Взбейте миксером, чтобы смесь стала воздушной. Продолжайте перемешивать на низкой скорости, постепенно добавляя сахар.

5. Кекс выложите на тарелку, щедро покройте глазурью и украсьте малиной. Перед подачей поставьте кекс на несколько часов в холодильник.

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Творожная паска

Ингредиенты:
творог – 1 кг
сливочное масло – 400 г
желтки – 6 шт.
сахар – 2 стакана
ванилин, лимонная цедра по вкусу

Творожная паска
Творожную паску не надо выпекать

Творожная паска проста в приготовлении. Все ингредиенты растираются, тщательно перемешиваются и выкладываются в форму. Главное, что следует знать – без хорошего творога не получится вкусной паски, поэтому к его выбору отнеситесь с особым вниманием.

Рецепт приготовления творожного кулича:

1. Перетрите тщательно творог через сито. Если у вас жидкий творог, то заверните его в марлю и положите на несколько часов под пресс.

2. Разотрите масло, сахар и желтки. Добавьте к творогу и тщательно перемешайте. Добавьте ванилин, лимонную цедру по вкусу.

3. Выложите полученную массу в форму. Накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов.

Пасхальные розовые кексики

Ингредиенты:
сливочное масло (мягкое) – 250 г
сахар – 250 г
3 яйца
1 ч. ложка ванильной эссенции
мука – 290 г
1,5 ч. ложки сухих дрожжей
сахарная пудра – 250 г
розовый пищевой краситель

Пасхальные кексы
Кексики для романтиков

Рецепт приготовления пасхальных кексов:

1. В миске взбейте масло с сахаром. Постепенно вбивайте яйца, добавьте ваниль, дрожжи и просеянную муку. В последнее добавьте молоко. Масса должна напоминать по консистенции крем.

2. Разлейте тесто в формочки для кексов. Выпекайте 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

3. Добавьте к сахарной пудре краситель и три ложки холодной воды. Хорошо перемешайте, глазурь должна быть достаточно густой.

4. Покройте "шляпки" кексов розовой глазурью. Кексы можно хранить в закрытой посуде в холодильнике до 5-6 дней.

Миндальная паска

Ингредиенты для теста:
пшеничная мука – 800 г
дрожжи – 40 г
молоко – 280 мл
100 мл сливок 35%
сливочное масло – 230 г
2 яйца
7 желтков
сахар – 180 г
сахар ванильный – 20 г
ликер "Марсала" – 150 г
цукаты апельсина – 100 г
миндаль неочищенный – 150 г
соль

Ингредиенты для глазури:
белок – 1 шт
сахарная пудра – 20 г
миндальная мука – 20 г
миндаль неочищенный – 70 г

Миндальная паска
Миндальная паска имеет очень изысканный вкус

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Рецепт приготовление:

1. В теплом молоке разведите дрожжи, добавьте 100 г муки и тщательно перемешайте. Накройте емкость полотенцем и поставьте в теплое место на час.

2. Когда опара увеличится в объеме, добавьте еще 150 мл теплого молока и 100 г просеянной муки, тщательно перемешайте и поставьте в теплое место на час.

3. Оставшуюся муку высыпьте горкой на стол, сделайте углубление в центре, влейте растопленное сливочное масло (только 200 г) и сливки. Добавьте желтки и яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Тщательно перемешайте тесто руками до эластичности, примерно 20 минут. Если тесто получится очень крутым, добавьте немного теплой воды, чтобы оно получилось мягким и легко отставало от рук.

4. Добавьте в тесто измельченный в блендере миндаль, еще раз хорошо вымесите, чтобы орехи распределились равномерно. Круглые формы смажьте сливочным маслом, заполните тестом формы до половины, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 2 часа.

5. Для глазури взбейте белок одного яйца, но не до пены. Добавьте в него миндальную муку, аккуратно перемешайте, вылейте сверху на тесто и посыпьте измельченным миндалем. Выпекайте в разогретой до 220 °С духовке 10 минут, уменьшите температуру до 170 °С и выпекайте еще 30-35 минут, пока корочка не станет коричневой.

Вкусной паски!

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Автор: Елена Булан
Теги: LifeStyle Статьи Food and Drinks Пасха Паска
Источник: LifeStyle 24
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