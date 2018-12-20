Чудеса случаются: Барак Обама в шапке Санта-Клауса раздавал подарки
Знаменитости с мировыми именами все больше и чаще присоединяются к предрождественским благотворительным кампаниям. За несколько дней до самого ожидаемого зимнего праздника Барак Обама посетил детскую больницу в Вашингтоне в знаменитой шапке Санта-Клауса.
За несколько дней до Рождества знаменитости незаурядно утешают людей, которым не с кем провести Рождество или просто нет возможности быть в кругу семьи. Недавно Мелания Трамп, жена нынешнего президента США, посетила детскую больницу в Вашингтоне. Она много обнималась с каждым желающим, а также прочитала детям сказку, которую выбирала сама.
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Позже к кампании присоединилась первая леди Франции Бриджит Макрон. Она дарила подарки детям работников Елисейского дворца. А за несколько дней до Рождества решил заняться благотоворительностью экс-президент США Барак Обама.
Он посетил детскую больницу в Вашингтоне. В шапке Санта-Клауса человек ходил по палатам госпиталя, раздавая подарки и говоря знаменитое "хо-хо-хо". Дети с удовольствием обнимались с бывшем президентом, взрослые едва сдерживали слезы, а Барак Обама с радостью дарил праздник больным.
Барак Обама поздравил детей с Рождеством / Instagram / @klevin_cook
Экс-президент США посетил детскую больницу в Вашингтоне/ Instagram / @expresoec
Барак Обама в детской больнице/ Instagram / @sayidatynet
Бывший президент США посетил детей в больнице перед Рождеством/ Instagram / @sayidatynet
Барак Обама / Instagram / @sayidatynet
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