Чудеса случаются: Барак Обама в шапке Санта-Клауса раздавал подарки

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Барак Обама в шапке Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством
Барак Обама в шапке Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством / Instagram/ @klevin_cook

Знаменитости с мировыми именами все больше и чаще присоединяются к предрождественским благотворительным кампаниям. За несколько дней до самого ожидаемого зимнего праздника Барак Обама посетил детскую больницу в Вашингтоне в знаменитой шапке Санта-Клауса.

За несколько дней до Рождества знаменитости незаурядно утешают людей, которым не с кем провести Рождество или просто нет возможности быть в кругу семьи. Недавно Мелания Трамп, жена нынешнего президента США, посетила детскую больницу в Вашингтоне. Она много обнималась с каждым желающим, а также прочитала детям сказку, которую выбирала сама.

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Позже к кампании присоединилась первая леди Франции Бриджит Макрон. Она дарила подарки детям работников Елисейского дворца. А за несколько дней до Рождества решил заняться благотоворительностью экс-президент США Барак Обама.

Он посетил детскую больницу в Вашингтоне. В шапке Санта-Клауса человек ходил по палатам госпиталя, раздавая подарки и говоря знаменитое "хо-хо-хо". Дети с удовольствием обнимались с бывшем президентом, взрослые едва сдерживали слезы, а Барак Обама с радостью дарил праздник больным.

Барак Обама
Барак Обама поздравил детей с Рождеством / Instagram / @klevin_cook

Барак Обама
Экс-президент США посетил детскую больницу в Вашингтоне/ Instagram / @expresoec

 

Барак Обама
Барак Обама в детской больнице/ Instagram / @sayidatynet

Барак Обама
Бывший президент США посетил детей в больнице перед Рождеством/ Instagram / @sayidatynet

Барак Обама привітав дітей з Різдвом у капці Санта-клауса
Барак Обама / Instagram / @sayidatynet
 

Теги: LifeStyle Новости США Барак Обама благотворительность
Источник: 24 канал
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