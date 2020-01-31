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Cиара третий раз станет мамой: яркое фото

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Сиара / Instagram / @ciara

Популярная американская певица, актриса, модель и продюсер Сиара имеет двоих детей. На днях артистка заявила о своей третьей беременности.

Знаменитость дважды выходила замуж. От первого брака с рэпером Фьючером она воспитывает сына Фьюче Захира Вилберна. В 2016 году Сиара пошла под венец с футболистом Расселом Уилсоном. У супругов есть дочь Сиенна и сейчас они ждут пополнения в семье. Об этом певица заявила, опубликовав фото на своей инстаграм-странице.

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На фотографии, которую обнародовала 34-летняя знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы. Распущенные волосы придают ей привлекательности, а бикини подчеркивает соблазнительную фигуру Сиары.

"Номер 3", – коротко прокомментировала фото певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Что известно о певице Сиаре?Сиара – популярная американская певица. В 2004 году выпустила дебютную пластинку под названием Goodies. Именно эта работа принесла ей бешеную популярность. После записи первого альбома, певица отправилась в гастрольный тур. В 2006 году вышла ее вторая пластинка Ciara: The Evolution. Через несколько дней альбом Сиары признали платиновым, а песни Get Up и Like a Boy еще долго оставались популярными. Всего на счету знаменитости шесть студийных альбомов и дуэты с мировыми звездами, среди которых Джастин Тимбердейк и Энрике Иглесиас.

Ciara – Level Up: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы
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