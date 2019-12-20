Comic Con Ukraine 2020: известна дата фестиваля и первый хедлайнер

Представители Comic Con Ukraine уже начали подготовку к следующему масштабному фестивалю современной поп-культуры. В сети уже появилась информация, когда состоится грандиозное мероприятие. Так, по словам организаторов Comic Con Ukraine, событие отгремит 5 и 6 сентября 2020 года.

По традиции, фестиваль пройдет в Киеве, на территории арт-завода "Платформа". Территория в 35 тысяч квадратных метров позволит установить оригинальные фотозоны и предложить развлечения для тысяч поклонников Comic Con Ukraine. Среди них – крупнейшие в Украине комикс- и маркет-зоны, аллея художников, грандиозная сцена косплееров, зоны как для компьютерных, так и настольных игр, музыкальная сцена и еще множество всего, что может заинтересовать любого.

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Кроме этого, международный фестиваль посетят голливудские актеры, которые станут главными звездами масштабного мероприятия. Имена хедлайнеров разглашают постепенно, подогревая интерес к фестивалю.

На днях представители Comic Con Ukraine сделали предновогодний сюрприз для своих фанов, раскрыв одного звездного гостя. Им стал немец Maul Cosplay – официальный косплеер CD Project Red, известной компании-разработчика серии видеоигр Ведьмак и Cyberpunk 2077. За его невероятными перевоплощениями следят более 250 тысяч человек. Maul Cosplay уже успел мастерски скопировать образы бойца в маске Скорпион из "Смертельной битвы", полубога Кратоса из игры "Бог войны", Геллерта Грин-де-Вальда из "Фантастических тварей", Джона Уика и многих других героев.

В 2020 году организаторы популярного фестиваля планируют превзойти себя, пригласив еще больше звезд. В прошлые годы среди гостей были путешественник во времени Кристофер Ллойд, легендарный гном Гимли – Джон Рис Дэвис, андроид Коннор – Брайан Декарт, отец 3D-шутеров и автор игры DOOM Джон Ромеро, а также воинственный Мачете Дэнни Трехо. Кто же на этот раз посетит Украину – пока остается тайной.

Продажа первых билетов уже началась. Однодневный визит обойдется любителям Comic Con Ukraine в 400 гривен, двухдневный – в 600 гривен, а премиум-билеты оценили в 2000.