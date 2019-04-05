Dakh Daughters представили феерический альбом под названием AIR

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Группа Dakh Daughters презентовали новый альбом
Группа Dakh Daughters презентовали новый альбом / Instagram/ @dakhdaughtersband

Украинская группа Dakh Daughters представили свой второй альбом накануне, 4 апреля. Он получил название AIR. Девушки из коллектива утверждают, что песни, которые стали частью нового альбома, можно назвать очень личным.

Презентация альбома AIR украинской женской театрально-музыкальной группы состоялась накануне, 4 апреля. Девушки из коллектива Dakh Daughters, который потерпел немалого успеха в прошлом году, представили свои новые аудіороботи на своей странице в Facebook.

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Согласно музыкальному стилю исполнения, который присущ группе Dakh Daughters, их песни – это взрывная смесь из народных песен и поэзий и цитат из фольклора, которые сочетаются с необычной подачей.

Наконец рады поделиться с вами нашим новым альбомом Air. Новые песни философские, грустно-ироничные, кажется даже, что очень личные,
– написали представители группы на их странице в Facebook.

Презентовать новый альбом зажигательная группа решила за несколько дней до своего концерта в Киеве, который состоится 6 апреля.

Послушать новый альбом группы Dakh Daughters под названием AIR можно здесь.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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