Дан Балан показал, как бился писанками с племянницей: трогательное видео

Молдавский певец и тренер украинского шоу "Голос страны 9" Дан Балан показал милое видео со своей маленькой племянницей Элис – дочерью сестры Дана Санди Балан.

Короткий ролик Дан Балан опубликовал 28 апреля на своей странице в Instagram.

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На видео показано, как певец бьется писанками со своей племянницей – а это одна из интересных традиций на Пасху.

"Со светлой Пасхой", – прокомментировал публикацию артист.

Поклонники были приятно удивлены, когда увидели Дана Балана с девочкой и отметили, что дети ему "к лицу".

"Как это мило", "Девочка красавица", "Какая у вас прекрасная племянница, это у вас семейное", "Дан, давай уже своих красивых детей! Мы в тебя верим", – пишут пользователи в сети.

Дан Балан бьется писанками с племянницей: смотрите видео