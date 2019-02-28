Дан Балан представил клип с участницей Голоса страны 9 на песню Dragostea Din Tei: видео

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Дан Балан
Дан Балан / Instagram / @danbalan

Сеть взорвал чувственный дуэт одного из звездных судей Голоса страны Дана Балана с участницей проекта Екатериной Бегу на популярную песню Dragostea Din Tei .

Для "слепого прослушивания" на шоу Голос страны Екатерина Бегу выбрала песню молдавского исполнителя Dragostea Din Tei и сумела развернуть кресла звездных тренеров своим пением. После выступления Дан Балан решился на импровизированный дуэт с девушкой, который быстро стал вирусным в сети.

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После выхода очередного выпуска Голоса страны прошло более двух недель, и 28 февраля артист представил клип вместе с Екатериной Бегу на песню Dragostea Din Tei.

Добавим, что ролик состоит из кадров, которые снимали во время шоу Голос страны.

Дан Балан и Екатерина Бегу – Dragostea Din Tei: смотрите видео

 

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Теги: Музыка LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Дан Балан
Источник: LifeStyle 24
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