Дан Балан презентовал новую песню Balzam: видео

Звездный тренер, которому удалось победить в "Голосе страны 9" поделился с поклонниками своей новой работой. Дан Балан представил зажигательный трек Balzam и видеоклип на него.

Звездный тренер 9 сезона "Голоса страны", которому удалось одержать победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой, после окончания проекта сразу же взялся за работу. Молдавский певец записал зажигательную песню Balzam вместе с российской исполнительницей Люсей Чеботиной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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За все время своего наставничества на проекте "Голос страны 9" Дан Балан ярко показывал, что ему нравятся эмоциональные и веселые песни. Так, во время таких выступлений от участников он сразу же вставал со своего тренерского кресла и начинал танцевать. Вероятно, именно это вдохновило знаменитость на создание новой музыкальной композиции. В видеоклипе Дан Балан, как всегда, показал все свои хореографические способности, а также удивил ритмичным рэпом.

Смотреть клип на песню Balzam Дана Балана и Люси Чеботиной: видео

Стоит отметить, что это не первая видео и аудио работа с молодыми исполнительницами. Так, после третьего эфира слепых прослушиваний, Дан Балан решился на запись новой аранжировки и клипа на легендарный трек Dragostea Din Tei. Впервые эту композицию молдавский певец выпустил вместе с группой O-Zone в 2004 году.