Дан Балан рассказал, почему он не выступил на премии Грэмми

Популярный певец Дан Балан – единственный артист из Молдовы, которого номинировали на премию Грэмми-2009. Однако престижную награду он не получил и не вышел на анонсированное выступление.

Как известно, в 2009 году Дан Балан стал номинантом на престижную музыкальную премию Грэмми. Случилось это благодаря песне Live Your Life, которую композитор написал для Рианны и рэпера T.I.

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В день награждения победителей было анонсировано выступление Дана Балана, который должен был присоединиться к Рианне посреди песни. Однако он так и не вышел на сцену шоу, ни как артист, ни как обладатель статуэтки Грэмми. Во время 6 выпуска "Голоса страны" певец объяснил, почему так произошло.

По словам Дана Балана, перед выступлением на Грэмми-2009 бойфренд Рианны, Крис Браун избил ее. Поэтому она отменила анонсированное выступление с зажигательным молдавским певцом и T.I.

Стоит отметить, что воспоминания о Грэмми вызвало выступление одной из участниц проекта Ангелины Василевской. Девушка, которая присоединилась к команде Дана Балана, с восторгом прокомментировала его номинацию на премию. Поэтому Потап решил спросить коллегу о причине отмены выступления на Грэмми.

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