Дан Балан снялся в новой фотосессии: стильные фото
Молдавский артист, тренер юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны" Дан Балан часто поражает поклонников кадрами из фотосессий и концертов. Харизматичный и стильный певец всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии.
Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме. Для очередной фотосъемки обладатель Grammy и MTV Music Awards выбрал два стильных образа.
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Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца.
Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим?
– подписал публикацию Дан Балан.
Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.
Предлагаем посмотреть подборку стильных кадров харизматичного Дана Балана.