Даниэль Салем рассказал, чем занимается на карантине: видео
Известный украинский телеведущий, актер, ресторатор и отельер Даниэль Салем придерживается правил карантина и остается дома вместе с женой и дочерью. Мужчина показал, как проходит его свободное время и рассказал о ситуации с коронавирусом в Одессе.
Пандемия коронавируса заставил весь мир остановиться. Пришлось отменить все дела и остаться дома. Однако в вынужденном карантине есть положительная сторона. Дети могут вдоволь побыть с родителями, насладиться совместным отдыхом и вниманием родных, которого иногда очень не хватает. К числу звездных родителей, которые показали, как развлекают детей на карантине, присоединился и Даниэль Салем.
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Специально для программы "Светская жизнь", которую транслируют на телеканале "1+1", актер снял видео, на котором продемонстрировал занятия спортом вместе с дочкой Сантой-Луной. На ролике девочка лежит у папы на спине, а он тем временем отжимается.
Вместе с семьей Салем проводит карантин в родной Одессе. Телеведущий рассказал, какая ситуация сложилась в городе из-за вспышки COVID-19.
Думаю, что в Одессе все так же, как и в Киеве. Все заведения закрыли. Мы тоже закрыли свои рестораны, бар и отель,
– говорит Даниэль.
Звездный папа поделился и забавным роликом с маленькой дочкой. Санта-Луна позирует в ванной, глядя в зеркало, и делает смешные выражения лица, показывает язык.
Карантин карантином, а дети никогда не изменятся,
– прокомментировал Салем.
Чем занимаются звезды на карантине: смотрите видео онлайн
Добавим, по состоянию на 29 марта в Украине выявили 418 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 стали летальными. Пятерым людям удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования и сохранить свое здоровье и жизнь.
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