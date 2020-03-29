Даниэль Салем рассказал, чем занимается на карантине: видео

Известный украинский телеведущий, актер, ресторатор и отельер Даниэль Салем придерживается правил карантина и остается дома вместе с женой и дочерью. Мужчина показал, как проходит его свободное время и рассказал о ситуации с коронавирусом в Одессе.

Пандемия коронавируса заставил весь мир остановиться. Пришлось отменить все дела и остаться дома. Однако в вынужденном карантине есть положительная сторона. Дети могут вдоволь побыть с родителями, насладиться совместным отдыхом и вниманием родных, которого иногда очень не хватает. К числу звездных родителей, которые показали, как развлекают детей на карантине, присоединился и Даниэль Салем.

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Специально для программы "Светская жизнь", которую транслируют на телеканале "1+1", актер снял видео, на котором продемонстрировал занятия спортом вместе с дочкой Сантой-Луной. На ролике девочка лежит у папы на спине, а он тем временем отжимается.

Вместе с семьей Салем проводит карантин в родной Одессе. Телеведущий рассказал, какая ситуация сложилась в городе из-за вспышки COVID-19.

Думаю, что в Одессе все так же, как и в Киеве. Все заведения закрыли. Мы тоже закрыли свои рестораны, бар и отель,

– говорит Даниэль.

Звездный папа поделился и забавным роликом с маленькой дочкой. Санта-Луна позирует в ванной, глядя в зеркало, и делает смешные выражения лица, показывает язык.

Карантин карантином, а дети никогда не изменятся,

– прокомментировал Салем.

Чем занимаются звезды на карантине: смотрите видео онлайн

Добавим, по состоянию на 29 марта в Украине выявили 418 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 стали летальными. Пятерым людям удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования и сохранить свое здоровье и жизнь.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала