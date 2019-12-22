Даниэль Салем рассказал, как жена относилась к засекречиванию его семейного положения в "Танцах"

В конце ноября 2019 года в Украине состоялся грандиозный финал шоу "Танцы со звездами 2019". Все звезды проекта дали немало интервью о ходе съемок и закулисных секретах. Не обошел этой темы и телеведущий из Одессы Даниэль Салем.

Как известно, вспыльчивый брюнет с первых же выпусков получил статус секс-символа нового сезона "Танцев со звездами". Прима-балерина не прекращала повторять, что Даниэль Салем достойно заменил грузина Иракли Макацарию и пленил сердца тысяч украинок. В программе "Светская жизнь" телеведущий рассказал, как это восприняла его жена.

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"Если это необходимо для шоу-бизнеса, то пусть", – передал слова жены Даниэль Салем.

Только в четвертом прямом эфире зрители узнали, что телеведущий – образцовый семьянин. Он уже несколько лет счастливо женат и воспитывает дочь. Это настолько поразило поклонников шоу, что они даже сомневались в правдивости брака.

Да, я помню когда во время четвертого эфира мне сделали сюрприз и пригласили в зрительный зал мою жену. Некоторые говорили: "Как? Он женат? Нет, этого не может быть, это подставная женщина,

– поделился он.

Не обошел Даниэль Салем и традиционного вопроса о жизни после шоу. Телеведущий, как известно вернулся в Одессу, где продолжил развивать свой ресторанный бизнес и сниматься в различных проектах. Однако многие одесситы стали его узнавать на улицах после "Танцев со звездами".

"Я шел по улице Одессы. С другой стороны дороги шла бабушка и она крикнула: "Даня! Дань!" – меня родная бабушка так не называла, – "Я за тебя болела, ты такой молодец". И тут я понял, что это круто, очень по-родному!" – добавил Даниэль Салем.

Смотрите интервью Даниэля Салема для "Светской жизни": видео

Как известно, победителями "Танцев со звездами 2019" стали Ксения Мишина и Евгений Кот. А вот Даниэль Салем и его партнерша Юлия Сахневич покинули проект в 10 выпуске. И хоть пару считали фаворитом и одними из главных претендентов на победу, участникам не хватило голосов, чтобы побороться за золотой кубок.