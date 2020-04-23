Дарья Петрожицкая рассказала о работе с Даном Баланом и Тиной Кароль на " Голосе страны"

Финалистка главного вокального шоу "Голос страны" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о работе с Тиной Кароль и Даном Баланом на проекте, ведь девушка успела побывать в обоих командах звездных тренеров.

Уже в это воскресенье, 26 апреля, в особом диджитал-формате состоится суперфинал юбилейного сезона "Голоса страны". Именно тогда вся страна узнает имя победителя. Среди конкурсантов есть и украинская актриса и певица Дарья Петрожицкая. В виртуальном шоу "Ночь в баре" исполнительница рассказала об участии в шоу и работе с наставниками.

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28-летняя певица поделилась подробностями работы на проекте и рассказала о творческой работе с двумя его наставниками Тиной Кароль и Даном Баланом. Дарья отмечает, что тренеры имеют абсолютно разный подход к участникам.

Дан настолько лаконичен, что скажет – сразу все становится понятно. На этапе нокаутов сказал одно предложение и я все поняла. А вот Тина наоборот, она и мне и Даниэлю все подробно объясняла. Перед нами была задача не хорошо спеть, а сделать номер,

– призналась Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая рассказала об участии в шоу "Голос страны": смотрите видео онлайн

Напомним, после слепых прослушиваний Дарья попала в команду Тины Кароль. На этапе боев пела в дуэте с Даниэлем Салемом. Они исполнили песню "Позвони мне, позвони". Петрожицкая говорит, что Тина давно хотела, чтобы кто-то спел ее на проекте и они с Даниэлем согласились. Звездная тренер тогда дала шанс Даниэлю, а Дарью "украл" в свою команду Дан Балан.

Дарья Петрожицкая и Даниэль Салем – "Позвони мне, позвони": смотрите видео онлайн

Выступления Дарьи на нокаутах поразили Дана и девушке удалось попасть в число финалистов, которые будут бороться за победу уже в это воскресенье.

Дарья Петрожицкая – "Ой, ходит сон": смотрите видео онлайн