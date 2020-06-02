Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" в очередной раз позировала обнаженной. Она поделилась пикантным кадром, а в заметке в очередной раз прокомментировала финал проекта.

Юбилейный сезон самого романтического шоу страны стал одним из самых обсуждаемых за всю историю проекта. С особой активностью пользователи сети говорят о пост-шоу, во время которого стало известно, что Даша и Максим не продолжили отношения из-за интима "Холостяка" с другой участницей. Теперь Даша пытается объяснить, что отпустила эту ситуацию и живет дальше. На ее личной странице в инстаграме появилось очередное эротическое фото.

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Даша позировала только в джинсах, она соблазнительно прогнула спину и показала всю свою сексуальность. Ее роскошные длинные волосы спадают назад, что придает образу особой привлекательности. На лице холостячка сделала макияж с черными стрелками на веках. Ее уши украшают минималистичные серьги, а на руке видим браслет. Также внимание привлекает ее нежно-розовый маникюр.



Даша Ульянова позирует обнаженной / Instagram / @dasha_ulyanovaa

В заметке Даша прокомментировала события, которые происходят после пост-шоу "Холостяка".

"Я даже не хочу разбираться в той грязи, которая сейчас льется из аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди все понимают. Человеческая зависть не знает границ, и как с ней справляться – выбор каждого", – написала Ульянова.