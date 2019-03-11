Даша Астафьева обнажила пышную грудь в провокационной съемке Playboy: фото 18+

Популярная певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками серией провокационных снимков, сделанных для журнала Playboy. Артистка обнажила свою пышную грудь и прикрыла ее наклейками со словом "Цензура".

Даша Астафьева окунулась в мир кино: артистка все чаще появляется на телеэкранах, чем на сцене. В частности, зажигательная Даша появилась в фильмах "Свингеры" и "Продюсер". Кроме этого, она мастерски сыграла соблазнительную женщину в серии спектаклей с Антоном Лирником. Но несмотря на такую насыщенную жизнь певица не отказывается от сексуальных съемок, результаты которых демонстрирует на своей странице в Instagram.

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На днях Даша Астафьева поделилась провокационными фото, сделанными для французского журнала Playboy. Перед камерой сексуальная звезда появилась в бархатном боди и колготках в сеточку. Наряд Даша Астафьева спустила, показав свою пышную грудь с наклейками "Цензура".

Но на этом своенравная украинка не ограничилась. На другом снимке Даша Астафьева, одетая в крошечные бикини, топ и колготки в сетку, продемонстрировала упругие ягодицы. Одним из провокационных кадров был снимок, на котором певица сексуально облизала стену.

Снимки сделал фотограф Максим Гагарин. Он выбрал для провокационных фотографий черно-белые тона. Кроме этого, певице Даше Астафьевой сделали объемную прическу и легкий естественный макияж, подчеркнувший ее красоту.