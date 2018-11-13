Даша Астафьева показала эротические кадры со съемок комедии "Свингеры 2": фото 18+

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева активно пробует свои силы в кино. После съемок комедии "Продюсер", она начала работу над второй частью пикантного фильма "Свингеры".

Новая кинолента будет сиквелом к популярному фильму "Свингеры". По сюжету, две супружеские пары решили поменяться партнерами, чтобы разнообразить интимную жизнь. Провокационное решение оборачивается для всех героев замечательным опытом, что влияет на семейную жизнь. Последствия необычного эксперимента настолько непредсказуемы, что заставляют молодых людей встречаться снова.

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Начались съемки второй части секс-комедии "Свингеры". Ролевые игры, уроки тантрического секса, еще больше юмора, эмоций и эротики,
– анонсировали актеры киноленты.

Одна из главных ролей фильма "Свингеры 2" досталась сексуальной певице Даше Астафьевой. Звезда примерила образ зажигательной девушки Светланы, которая мстит своему мужу. В сети она опубликовала первые фото со съемок, на которых предстала в соблазнительном черном одеянии и с длинными волнистыми волосами.

 

 

Кроме этого, Даша Астафьева полностью обнажилась и заняла пикантную позу с актером Вячеславом Довженко.

 

К слову, премьера киноленты "Свингеры 2" запланирована на 7 марта 2019 года. Главные роли в фильме сыграют Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Дария Астафьева Музыка
Источник: 24 Канал
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