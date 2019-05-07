Даша Астафьева показала упругие ягодицы в крошечном бикини: 18+

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Певица Даша Астафьева любит участвовать в сексуальных фотосессиях, демонстрируя красоту своего стройного тела. На днях украинская артистка показала очередные фото, которые взбудоражили сеть.

Instagram-страница Даши Астафьевой часто напоминает портфолио модели, которая не боится провокационных съемок. Артистка с легкостью меняет свой привычный имидж и примеряет самые неожиданные образы. Особенно отличились ее съемки для Playboy: там сексапильная Даша Астафьева появилась без макияжа и в эпатажном образе.

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Не менее горячей оказалась и обычная фотосессия звезды, которую провел киевлянин Nick Yashika. Даша Астафьева появилась в нюдовом бюстгальтере и бикини. Такой, казалось бы, привычный образ она дополнила черными крыльями, которые чувственно держала в руках.

Зима далеко. Просто поверьте мне,
– написала под фото Даша Астафьева.

Сексуальности съемке придавали не только наряды, но и позы, которые выбирала одна из самых эпатажных представительниц украинского шоу-бизнеса. На снимках Даша Астафьева игриво изгибалась, показывая стройную талию и упругие ягодицы.

Известно, что сексуальные снимки Даша Астафьева сделала для Piskunov Art. Художник Сергей Пискунов создал потрясающую картину из предыдущего фото певицы. Результаты своей работы он показал в сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergey Piskunov (@piskunovart)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Дария Астафьева
Источник: LifeStyle 24
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