Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии на крыше

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева, которую считают главным секс-символом украинского шоу-бизнеса, снялась в обольстительной фотосессии в образе черного лебедя.

Соблазнительные фото Астафьева разместила на своей странице в Instagram. Даша снялась в объективе украинского фотографа Анки Фатеевой в образе птицы с черными перьями.

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Соблазнительное нижнее белье эффектно дополнило образ и сделало его более пикантным. Певица позировала на крыше киевского многоэтажного дома.

"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей", – добавила в подписи артистка.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Добавим, что снимки получились сексапильными и одновременно драматическими. Поклонники певицы оставили десятки восторженных комплиментов в комментариях.

Фотосессия Даши Астафьевой: смотрите серии снимков

Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Дария Астафьева
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