Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии на крыше

Украинская певица Даша Астафьева, которую считают главным секс-символом украинского шоу-бизнеса, снялась в обольстительной фотосессии в образе черного лебедя.

Соблазнительные фото Астафьева разместила на своей странице в Instagram. Даша снялась в объективе украинского фотографа Анки Фатеевой в образе птицы с черными перьями.

Читайте также: Австралийский Vogue представил четыре обложки с Марго Робби: эффектные фото

Соблазнительное нижнее белье эффектно дополнило образ и сделало его более пикантным. Певица позировала на крыше киевского многоэтажного дома.

"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей", – добавила в подписи артистка.



Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Добавим, что снимки получились сексапильными и одновременно драматическими. Поклонники певицы оставили десятки восторженных комплиментов в комментариях.

Фотосессия Даши Астафьевой: смотрите серии снимков

Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva